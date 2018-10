Wie groß wird der Cannabis-Markt wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Viele Anleger sind nachvollziehbarerweise begeistert von der Öffnung des kanadischen Marktes für Cannabis zum Freizeitgebrauch. Das ist eine wirklich große Sache. Der kanadische Markt könnte einen Jahresumsatz von über 5 Milliarden USD problemlos übersteigen.

Aber einige CEOs von Cannabis-Unternehmen, darunter CEO Bruce Linton von Canopy Growth (WKN:A140QA) und Tilrays (WKN:A2JQSC) CEO Brendan Kennedy, haben sich dazu hinreißen lassen, richtig große Zahlen in den Mund zu nehmen – Zahlen, die den kanadischen Markt wie einen Tropfen auf den heißen Stein erscheinen lassen.

Also: Wie groß wird der weltweite Marihuana-Markt wirklich sein? Das hängt von der Perspektive ab, die man einnehmen will.

150 Milliarden USD?

Tilrays CEO Brendan Kennedy hat öffentlich erklärt, dass der Wert der Cannabis-Branche bei 150 Milliarden USD liegt. Woher hat Kennedy diese Zahl? Die Investorenpräsentationen des Unternehmens zitieren als Quelle den World Drug Report der Vereinten Nationen, der Prognosen für den illegalen Marihuana-Markt enthält.

Die Verwendung von 150 Milliarden USD als weltweite Marktgröße macht Sinn – aber nur, wenn man davon ausgeht, dass Cannabis in naher Zukunft weltweit vollständig legalisiert wird. Bislang erlauben jedoch nur Kanada und Uruguay die Verwendung von Marihuana für Freizeitzwecke.

Mehrere Länder haben bereits Marihuana zur medizinischen Verwendung legalisiert, und weitere werden dies in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach tun. Und obwohl Marihuana auf Bundesebene in den USA nach wie vor illegal bleibt, haben bereits über 30 US-Bundesstaaten den medizinischen Einsatz von Cannabis erlaubt. Allerdings kommt die Marktgröße für die medizinische Verwendung von Marihuana nicht annähernd an das Niveau von 150 Milliarden USD heran, auf das Tilray sich bezieht.

500 Milliarden USD?

Wem 150 Milliarden USD als zu hoch angesetzt erscheinen, sollte sich mal mit Bruce Linton unterhalten. Der CEO von Canopy erwähnte vorvergangene Woche gegenüber Jim Cramer von CNBCs Mad Money, dass Cannabis einen 500 Milliarden USD schweren weltweiten Markt auseinandernehmen könnte. Wie kam Linton zu einer derart irren Zahl?

Linton setzt den illegalen Marihuana Markt bei derzeit rund 200 Milliarden USD an – also eine höhere Zahl als die von Tilray zitierte UN-Studie. Er listete dann mehrere andere Branchen auf, die Cannabis möglicherweise stören könnte – Alkohol, Zigaretten und Medikamente. Linton sagte, dass eine Schätzung von 500 Milliarden USD genauer sei als eine „konservative, vorsichtige“ Prognosen.

Das Marktvolumen für alkoholische Getränke wird weltweit auf 1,3 Billionen bis 1,5 Billionen USD geschätzt. Es scheint nicht abwegig, dass mit Cannabis versehene Getränke einen Teil dieses Marktes erobern könnten. Der große alkoholische Getränkehersteller Constellation Brands zeigte sich optimistisch genug beim Thema Cannabis, als man vor kurzem 4 Milliarden USD in Canopy Growth investierte.

Linton ist der Meinung, dass Cannabisprodukte den Zigarettenmarkt stören könnten, indem sie zur Raucherentwöhnung verwendet werden. Der weltweite Tabakzigarettenmarkt (außerhalb Chinas) wird auf mindestens 680 Milliarden USD geschätzt. Der Markt für Raucherentwöhnungsprodukte ist natürlich viel kleiner. Aber auch der wächst und könnte bis 2024 bei fast 22 Milliarden USD stehen.

Der globale Pharmamarkt umfasst mehr als 1,1 Billionen USD. Cannabis und Cannabinoidpräparate zielen jedoch nur auf Indikationen ab, die einen Bruchteil dieses Marktes ausmachen. Derzeit sind die einzigen zugelassenen Cannabinoide in den USA zur Behandlung seltener Formen von Epilepsie, Übelkeit und Erbrechen durch Chemotherapie und Appetitlosigkeit bei AIDS-Patienten. Dennoch besteht das Potenzial, dass Cannabinoide helfen, andere Indikationen wie Arthritis und Schlaflosigkeit zu behandeln.

Realistischere Zahlen

Aber gehen wir mal einen Schritt zurück: Der legale weltweite Marihuana-Markt ist derzeit nicht annähernd 150 Milliarden USD oder 500 Milliarden USD wert. Arcview Market Research und BDS Analytics haben sorgfältig alle verfügbaren Daten untersucht, um eine Schätzung der globalen Marktgröße für Cannabis zu ermitteln. Und für 2017 stand die bei insgesamt bei rund 9,5 Milliarden USD.

Aber der Verkauf von Cannabis für den Freizeitgebrauch aus Kanada wird sicherlich dazu beitragen, die Größe des globalen Marktes zu erhöhen. Ebenso wird das Wachstum in den wichtigen Märkten für Cannabis als medizinische Behandlung wie Deutschland und Großbritannien zunehmen. Der wichtigste Wachstumstreiber werden jedoch die USA sein.

Arcview und BDS Analytics prognostizieren, dass der globale Marihuana-Markt bis 2022 32 Milliarden USD erreichen wird. Fast drei Viertel davon – 23,4 Milliarden USD – werden aus den USA kommen. Aber kann der Cannabis-Markt auf lange Sicht diese Zahl noch weiter übertreffen? Auf jeden Fall.

Es ist denkbar, dass mehr Länder Cannabis zum Freizeitgebrauch legalisieren. Auch weitere US-Bundesstaaten könnten dazukommen. Die USA könnten auf Bundesebene die Gesetze lockern und damit den Markt richtig öffnen. Aber für die nächsten Jahre erscheint eine Marktgröße, die etwa bei an 32 Milliarden USD liegt, viel realistischer als die erwähnten 150 Milliarden USD und 500 Milliarden USD.

Schlaue Wege für Anleger

Investoren sind besser dran, sich auf realistischere kurzfristige Prognosen zu konzentrieren als auf potenzielle Marktschätzungen, die sich auf die weite Ferne beziehen. Man bedenke, dass CEOs einen guten Grund haben, die potenzielle Marktgröße in schönsten Farben zu malen: Das lässt die Marktkapitalisierung ihrer Unternehmen dann weniger astronomisch erscheinen.

Da die USA den Löwenanteil des weltweiten Marihuanaverkaufs ausmachen, ist es auch eine gute Idee, Ihren Anlagehorizont um Aktien zu erweitern, die vom US-Markt profitieren können. Bis jetzt haben Canopy und Tilray nicht viel in den USA gerissen, weil auf Bundesebene Cannabis nach wie vor illegal ist. Allerdings sollte man die nächsten Schritte dieser oder andere Unternehmen auf dem Schirm haben. Vielleicht starten diese Unternehmen in den USA mit Produkten, die in den USA legal vertrieben werden können. Darunter auch Biotechs, die sich auf Cannabinoide konzentrieren.

Aber: Nicht jeder Wunsch kann Wahrheit werden. Und im Moment sind Zahlen wie 150 Milliarden USD und 500 Milliarden USD leider nur das: hoffnungsfrohe Wünsche.

Keith Speights besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 17.10.2018 auf Fool.com.