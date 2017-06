Wie groß ist das Risiko beim Daily Junior Gold Miners Index Bull 3x Shares (JNUG) ETF?

Lieber Leser,

oftmals gesucht ist aktuell der Daily Junior Gold Miners Index Bull 3x Shares (JNUG) ETF. Der Fonds soll in Goldminen investieren, gilt aber als vergleichsweise intransparent.

Die offensichtliche Suche basiert auf der Hoffnung, hier mit sogenannten „jungen Goldminen“ schnell Geld zu verdienen. Junge Goldminen haben relativ geringe Fundergebnisse für Gold, sodass das aufzuwendende Kapital für weitere Bohrungen und die Verarbeitung möglicher Funde als Risikokapital gilt. Dementsprechend gering ist das Volumen eines solchen Fonds, zumal auch die Datenlage schlecht ist.

Abwärtstrend sichtbar

Immerhin lässt sich der Fonds anhand seiner Kursdaten analysieren. Technische Analysten stellen dabei besonders auf die Entwicklung anhand der durchschnittlichen Kurse innerhalb bestimmter Zeiträume ab. Dieser „gleitende Kursdurchschnitt“ ist bei diesem Fonds jeweils höher als der tatsächliche Kurs. In verschiedenen zeitlichen Analysephasen ist der Fonds deshalb im Abwärtstrend.

Zudem verweisen Analysten darauf, dass keine Expertisen anderer Experten vorliegen, weder in den vergangenen vier Handelswochen noch in den zurückliegenden 12 Monaten. Dies gilt als schlechtes Zeichen. Der Handel an den Börsen ist ausgesprochen gering, sodass Investoren mit schwankenden Notierungen rechnen müssen.

In jeder Hinsicht ist dieser Fonds im „roten Bereich“. Die Kurse sind im Abwärtstrend, der Handel an den Börsen ist mangels großer Nachfrage riskant.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.