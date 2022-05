Wie globale Vordenker mit der Vision, einen gerechteren und saubereren Planeten zu schaffen, Unternehmen verändern

Finanztrends Video zu Sky Deutschland



mehr >

London (ots/PRNewswire) -Konflikte und Unruhen sind vertraute Themen in den Schlagzeilen. Die Kampagne der TBD Media Group zielt darauf ab, den Optimismus wieder auf den Tisch zu bringenDie Menschheit ist sowohl kurz- als auch langfristig mit einer großen Unsicherheit konfrontiert: Angesichts offener Konflikte, die die Spannungen auf der ganzen Welt verschärfen, der anhaltenden Klimakrise und der zerstörerischen Nachwirkungen der Covid-Pandemie werden die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, einen tiefgreifenden Einfluss auf die Zukunft unseres Planeten haben. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, können nur von den Menschen bewältigt werden, die die Macht haben, etwas zu verändern: die Innovatoren und Vordenker in den Unternehmen, die den Wandel heute vorantreiben.Global Thought Leaders, eine von der preisgekrönten Produktionsfirma TBD Media Group konzipierte Dokumentarfilmreihe, erzählt die Geschichten von Menschen, deren Ideen positive und dauerhafte Veränderungen für den Profit, die Menschen und den Planeten bewirken. In den Filmen wird deutlich, wie großartige Ideen auf der ganzen Welt dank einer Kombination aus weitsichtigen Investitionen, Zusammenarbeit und Visionen umgesetzt werden.Paolo Zanini, Gründer und CEO der TBD Media Group, sagt:„In einer Zeit, in der das Vertrauen in politische Führung auf einem historischen Tiefstand ist, füllen Global Thought Leaders diese Lücke. Der Klimawandel kann nur von der Industrie angegangen werden; Konflikte sind das Ergebnis konkurrierender Interessen; unsere Filme zeigen, dass eine hervorragende und visionäre Führung zu einer Win-Win-Situation führen kann, die zu einer saubereren und gerechteren Welt führtZanini sagt, dass Global Thought Leaders sein eigener Beitrag zu einer besseren Zukunft ist:„Die TBD Media Group hat ein talentiertes Team von Filmemachern zusammengestellt, um diese Geschichten zu präsentieren. Wir alle glauben an unsere Verantwortung, diese Ideen einem breiteren Publikum zu vermitteln. Während viele Medien mit einer Schocktaktik versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ist das Ergebnis der unablässigen schlechten Nachrichten der Glaube, dass nichts gegen die Bedrohungen getan werden kann, denen wir ausgesetzt sind. Diese Kampagne zeigt, dass nicht nur etwas getan werden kann, sondern dass es auch getan wird, und das überwältigende Thema ist, dass wir, wenn wir zusammenarbeiten, erstaunliche Dinge erreichen können. Unser Ziel ist es, positives Handeln zu fördern, indem wir einem globalen Publikum Gründe für Optimismus liefernDie Dokumentarserie Global Thought Leaders untersucht, wie die ehrgeizigsten Unternehmen der Welt Innovationen nutzen, um die Welt, in der wir leben, zu verändern und eine bessere Zukunft für künftige Generationen zu schaffen.Unternehmen, die an dieser Einführung beteiligt waren:AER Rianta International, (http://www.globalthoughtleaders.org/articles/how-aer-rianta-international-delivers-an-exceptional-experience-for-customers-and-partners) Alchemy Crew (Canopy, Ticker) (https://www.globalthoughtleaders.org/articles/alchemy-crew-is-driving-evolution-in-the-insurance-industry), Andela (http://www.globalthoughtleaders.org/articles/connecting-the-worlds-top-companies-with-the-best-global-talent),Case IH a brand of CNH Industrial (https://www.globalthoughtleaders.org/articles/farmers-are-using-data-to-drive-efficiency), Gobazzar (http://www.globalthoughtleaders.org/articles/gobazzar-leading-the-next-ten-years-of-ecommerce-gtl),Northern Trust Corporation (https://www.globalthoughtleaders.org/articles/northern-trust),SoLVBL Solutions Inc. (https://www.globalthoughtleaders.org/articles/creating-a-new-standard-for-data-authenticity), Green Hydrogen Systems (https://www.globalthoughtleaders.org/articles/sustainable-hydrogen-can-keep-up-with-energy-demand), Payfor (http://www.globalthoughtleaders.org/articles/taking-businesses-from-chasing-debts-to-boosting-cash-flow-and-growth), OPEN Health Group (https://www.globalthoughtleaders.org/articles/how-digital-health-is-changing-the-relationship-between-patients-and-health-providers), Skyhive Technologies (http://www.globalthoughtleaders.org/articles/job-roles-will-transform-in-the-next-five-years-is-your-workforce-ready), Warsaw Stock Exchange (GPW) (http://www.globalthoughtleaders.org/articles/how-global-investors-are-boosting-regional-tech-startups-gtl)Weitere Informationen über die Global Thought Leaders-Kampagne finden Sie hier (https://www.globalthoughtleaders.org/).Informationen zur TBD Media Group:Die TBD Media Group ist ein internationaler, zweckorientierter Medienentwickler, der Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, die Geschichte ihrer Marken auf menschliche und direkte Weise zu erzählen. Erfahren Sie mehr unter https://www.tbdmediagroup.com/. (https://www.tbdmediagroup.com/)Pressekontakt:Jenna-Leigh SoobramoneyHead of MarketingTBD Media Groupj.soobramoney@tbdmediagroup.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1828615/TBD_Media_Group.jpgPressekontakt:+44 (0)20 3865 9442Original-Content von: TBD Media, übermittelt durch news aktuell