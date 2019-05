Wie global sind unsere Essgewohnheiten? China und Deutschland im Food-Vergleich

Heidelberg (ots) - Unser Essverhalten scheint international nachwie vor recht ausdifferenziert. Vergleicht man die Essgewohnheitenvon Deutschen und Chinesen lässt sich eine weltweite "Angleichung desGeschmacks" nicht bestätigen. So zeigen sich bei der Häufigkeit derMahlzeiten, der Experimentierfreude und dem Markenbewusstsein teilsdeutliche Unterschiede.Das ergibt sich aus einer Food-Studie der GIM Gesellschaft fürInnovative Marktforschung. Die repräsentative Studie beleuchtet dasEssverhalten in China und Deutschland, sowie unterschiedlicheEss-Situationen und -Motive.Ein Unterschied zwischen beiden Ländern: Chinesen essen häufigerals Deutsche, und zwar durchschnittlich sieben Mal pro Tag. ImGegensatz dazu nehmen Deutsche täglich nur vier bis fünf Mahlzeitenzu sich.Zudem ist die Lust Neues auszuprobieren, in China stärkerausgeprägt als in Deutschland. In 41% der Ess-Situationen testenChinesen gerne ungewohnte Speisen. Deutsche zeigen sich nur bei 16%der Mahlzeiten experimentierfreudig, hier laufen Mahlzeiten meistroutinierter ab. Auch beim Markenbewusstsein fällt Deutschland hinterChina zurück: 69% der Chinesen geben gerne mehr Geld fürMarkenprodukte aus (in Deutschland lediglich 27%).Trotz vielfältiger Unterschiede beleuchtet die Studie auchGemeinsamkeiten. So wird in Deutschland wie China im Alltag gerne inGemeinschaft gegessen.Für die repräsentative GIM Food-Studie wurden mit "Darum isstChina" und "Darum isst Deutschland" 2016 in Deutschland über 1.500und 2018 in China 2.000 Erwachsene befragt.Die Gesellschaft für Innovative Marktforschung ist eininternational agierendes Marktforschungsunternehmen mit Sitz inHeidelberg und Niederlassungen in Berlin, Nürnberg, Wiesbaden, Lyon,Zürich und Shanghai.Pressekontakt:Laura BechtoldTel.: +49 (0)6221 83 28 -133Mail: l.bechtold@g-i-m.comwww.g-i-m.comOriginal-Content von: GIM Gesellschaft für Innovative Marktforschung GmbH, übermittelt durch news aktuell