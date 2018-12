"Wie genial ist das denn?!" SAT.1 zeigt die neue tägliche Erfindershow ab 7. Januar 2019 um 19:00 Uhr (FOTO)

Unterföhring (ots) -Der "Skibootbutler" ist ein Must-Have für alle Wintersportler. "Roomin a Box" soll die Möbelwelt revolutionieren. Das "Frankfurter Brett"bringt Ordnung in die Küche. Welche Innovationen fehlen noch im Lebender Verbraucher und erleichtern ihren Alltag? Wer kann mit seinenIdeen sowohl die deutschen Konsumenten als auch eine Fachjuryüberzeugen? Täglich treten drei Erfinder gegeneinander an, um dieGenialität ihrer Ideen unter Beweis zu stellen und die Siegprämie von3.000 Euro zu erhalten. SAT.1 zeigt die Erfindershow "Wie genial istdas denn?!" ab Montag, 7. Januar 2019, um 19:00 Uhr.Die Moderatoren Meltem Kaptan, Comedienne und Hobby-Erfinderin, und"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Reporter Philipp Hageni besuchen dieTüftler zu Hause und lassen sich die Erfindungen vorstellen. Danngeht's zum Verbraucher-Check: Würden potenzielle Kunden das Produktkaufen oder nicht? Ganz normale Verbraucher bestimmen mit ihremVoting den Tagessieger, der in das Wochenfinale am Freitag einzieht.Dort testet und bewertet die Fachjury die Erfindungen und kürt denSieger, der sich über 3.000 Euro Preisgeld freuen darf. Die Jurybesteht aus Horst Veith, Erfinder von mehr als 100 Produkten (u.a.Knicktrinkhalm), Fränzi Kühne, (Mit-) Gründerin der Digitalagentur"Torben, Lucie und die gelbe Gefahr" und jüngste AufsichtsrätinDeutschlands in einem börsennotierten Unternehmen,Wirtschaftspsychologe und Unternehmer Dr. Leon Windscheid sowie demPatentanwalt Dr. Rolf Claessen."Wie genial ist das denn?!" wird produziert von Warner Bros. ITVPDeutschland."Wie genial ist das denn?!" - ab 7. Januar 2019 täglich um 19:00 Uhrin SAT.1ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 89 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell