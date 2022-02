Wie genau ich 5.000 Euro investieren würde, wenn ich noch mal ganz von vorne anfangen müsste

In 3 Sätzen

Das Wichtigste beim Investieren ist der Anfang. Wer zum ersten Mal investiert und nicht weiß, wo er anfangen soll, fühlt sich ziemlich allein. Daher hier ein kleiner Ratgeber für den Neuling.

Wenn ich noch einmal bei null anfangen müsste, würde ich 5.000 Euro folgendermaßen investieren.

Indexfonds für Diversifizierung

Eine der wichtigsten Säulen der Geldanlage ist die Diversifizierung. „Nicht alles auf eine Karte setzen“ ist ein klassisches Sprichwort, das auf viele Aspekte des Lebens zutrifft. Die Geldanlage ist da keine Ausnahme. Zum Glück für Anleger ist die Investition in Indexfonds eine großartige Möglichkeit, eine sofortige Diversifizierung zu erreichen. Anstatt Unternehmen aus verschiedenen Sektoren zu suchen und in sie zu investieren, kann man in einen Fonds investieren und mit einem einzigen Kauf eine Diversifizierung erreichen.

Mit 5.000 Euro würde ich mich auf vier Indexfonds konzentrieren, um meine Basis abzudecken. Für den Anfang würde ich mich für einen S&P 500-Fonds entscheiden, der den größten Teil meiner Investition ausmacht. Der Vanguard S&P 500 ETF (WKN: 865985) ist kostengünstig (0,03 % Kostenquote) und besteht aus 507 Unternehmen, die Sektoren wie Technologie, Finanzwerte, Energie, Immobilien, Gesundheitswesen und vieles mehr abdecken.

Der S&P 500 sichert den Zugang zu Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, was im Allgemeinen mit etwas mehr Stabilität einhergeht. Mit dieser Stabilität geht jedoch auch ein geringeres Wachstumspotenzial einher, da die Unternehmen in der Regel älter und etablierter sind.

Um Zugang zu Unternehmen mit höherem Wachstumspotenzial zu erhalten – auch wenn dies wahrscheinlich mit einem höheren Risiko verbunden ist –, würde ich sowohl in einen Small-Cap- als auch in einen Mid-Cap-Fonds investieren. Der Vanguard Small-Cap ETF (WKN: A1XD74) und der Vanguard Mid-Cap ETF (WKN: A0MMRR) sind beide kostengünstig (0,05 bzw. 0,04 % Kostenquote) und decken zusammen mit dem S&P 500 ETF Unternehmen aller Größen ab.

Als Letztes würde ich in einen Fonds investieren, der sich aus internationalen Unternehmen zusammensetzt. Der Vanguard Total International Stock ETF (WKN: A1JZHG) besteht aus Unternehmen außerhalb der USA. Etwa die Hälfte entfällt auf die Schwellenländer und den pazifischen Raum, 40 % auf Europa und der Rest auf Nordamerika und den Nahen Osten.

Mit diesen vier Fonds würde ich in Unternehmen aus allen Sektoren, Marktkapitalisierungen und geografischen Regionen investieren.

Dollar-Cost-Averaging nutzen

Wer einen Pauschalbetrag investieren will, könnte vom Dollar-Cost-Averaging profitieren, bei dem in regelmäßigen Abständen bestimmte Beträge investiert werden. In diesem Fall würde man die 5.000 Euro nicht auf einmal investieren, sondern wie folgt aufteilen (vorzugsweise jedes Mal am selben Tag):

Vierteljährlich: 5.000 Euro/vier Quartale = 1.250 Euro pro Kauf

Monatlich: 5.000 Euro/fünf Monate = 1.000 Euro pro Kauf

Wöchentlich: 5.000 Euro/zehn Wochen = 500 Euro pro Kauf

Die Häufigkeit und die Höhe der einzelnen Investitionen sind nicht so wichtig wie die Beständigkeit und die Regelmäßigkeit der Käufe.

Langsam und beständig

Ich würde vor allem darauf achten, dass mein Ziel nicht darin besteht, mit einer einzigen Investition einen Homerun zu erzielen. Stattdessen würde ich dafür sorgen, dass meine Investitionen breit gefächert sind – mit der Chance auf ein hohes Wachstumspotenzial – und so weit wie möglich von Zufällen abgeschirmt sind, die das Depot hart treffen könnten. Immer bedenken: Die verbrachte Zeit im Markt ist wichtiger als das Timing des Marktes.

