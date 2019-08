Wie gelingt eine erfolgreiche Transformation der Digtialisierung ins eigene Unternehmen?

Salzburg, 26. August 2019 (ots) - Die SMBS Weiterbildungsangebote gebenAntworten in der aktuellen Digitalisierungsdebatte.Die Digitalisierung hält bereits in allen Unternehmensbereichen Einzug und istsowohl derzeit als auch in Zukunft ein sehr wichtiger Wettbewerbsfaktor, mitwelchem sich nicht nur IT-Profis großer und globaler Unternehmen, sondern auchklein- und mittelständische Betriebe auseinandersetzen sollten. DieDigitalisierung fordert ein Umdenken und Entwicklung neuer Strategien, sei es imBereich des Marketings, im Personalmanagement oder auch in Produktionsabläufenund der Logistik. Die brandneuen Studiengänge der SMBS-University of SalzburgBusiness School setzen sich mit den aktuellen Anforderungen rund um das DigitaleBusiness auseinander.Der Studiengang "Digitale Transformation", der sowohl als universitäresKurzstudium als auch als gleichnamiger Executive-MBA an der SMBS - Universityof Salzburg Business School angeboten wird, vermittelt ein ganzheitliches Bildzur Thematik der Digitalisierung. Die Integration der unterschiedlichenEinzeltechnologien und Digitalisierungsaspekte aller Unternehmensbereiche stehtdabei im Fokus. TeilnehmerInnen dieser beiden Programme entwickeln entsprechendeGeschäftsmodelle und erfahren, welche Schlüssel-Technologien in ihre Unternehmenimplementiert werden können. Neben diesen Kenntnissen werden im LehrgangFührungskompetenzen und moderne Managementmethoden vermittelt, die derTeilnehmer zur Umsetzung digitaler Strategien im Unternehmen benötigt. DieAbsolventInnen des universitären Kurzstudiums können dieses als Spezialisierunginnerhalb eines MBA -Studiums mit 40 ECTS anrechnen lassen und haben somit schon1/3 des MBA Programms absolviert.Der Einzug der Digitalisierung: Vom Marketing-Bereich bis hin zurPersonalabteilungIn den Unternehmensbereichen Produktion, Marketing und im Personalmanagement istdie Entwicklung der Digitalisierung bereits spürbar. Im Produktionsprozess kommtes zu einer Verschiebung der Rollenverteilungen. Die digitalen Technologienrevolutionieren den Produktionsprozess durch ein verbessertesRessourcen-Management und damit verbundene, optimierte Fertigungskapazitäten.Auch für ein professionelles und modernes Personalmanagement ist der Einsatz vonmoderner IT unabdingbar. Im Zuge des digitalen Wandels werden sämtliche Personalwirtschaftliche Abläufe automatisiert und die Abwicklung dieser durch Internetbasierte Anwendungen vorangetrieben.Im Bereich des Marketings kommt es zu gesellschaftlichen Veränderungen. Vorallem Themen wie das Erfassen und die positive Beeinflussung der CustomerJourney stellen in Zukunft wichtige Arbeitsbereiche dar. Der Lehrgang befasstsich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung im Marketing.Die Implementierung aller Arbeitsbereiche in eine ganzheitliche digitaleStrategie schafft Effizienz und neue Wachstumsfelder für die Unternehmen. DieSMBS Studiengänge vermitteln das notwendige Wissen über eine strukturierteHerangehensweise und die Umsetzung der Digitalisierung-Strategie für das eigeneUnternehmen.Kontakt:SMBS - University of Salzburg Business SchoolMag. Dr. Margit SkiasTel: +43 676 88 22 22 - 22E-Mail:margit.skias@smbs.atOriginal-Content von: SMBS - University of Salzburg Business School, übermittelt durch news aktuell