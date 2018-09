Berlin (ots) - Über vier Jahre haben die BerlinerSenatsbildungsverwaltung und die Robert Bosch Stiftung GmbH imPilotprojekt "School Turnaround - Berliner Schulen starten durch"Unterstützungsangebote für Schulen in sozialen Brennpunkten erprobt.Mit dem jetzt erschienenen Abschlussbericht legt die Robert BoschStiftung eine Zusammenfassung vor, die zentrale Erkenntnisse derBeteiligten und die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitungbündelt. Die daraus abgeleiteten Empfehlungen sollen andereBundesländer bei der Arbeit mit Schulen in kritischer Lageunterstützen.Zeitnahe Besetzung der Schulleitung entscheidend, aber nichtausreichend"Wenn Schulen in sozialen Brennpunkten ihren Bildungsauftrag nichtmehr erfüllen können, leiden darunter vor allem die Kinder, diebereits durch ihre Herkunft benachteiligt sind", sagt Uta-MicaelaDürig, stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsführung der RobertBosch Stiftung. "Deshalb sind wir dieses komplexe Thema gemeinsam mitunserem Partner angegangen. Das war keine leichte Aufgabe, aber eshat sich gelohnt." Einfache Rezepte für einen School Turnaround gebees allerdings keine. So sei beispielsweise die zeitnahe Besetzung undStärkung der Schulleitung entscheidend, aber nicht ausreichend fürnachhaltige Veränderungsprozesse. "Ohne verlässliche Routinen undProzesse geht es nicht. Dafür braucht es die vertrauliche undselbstverständliche Zusammenarbeit zwischen Schulleitung,Schulaufsicht, Schulträger und ministerieller Steuerungsebene", soDürig.Vom Pilotprojekt ins Regelsystem - Maßnahmen in BerlinAn dem Kooperationsprojekt nahmen von 2013 bis 2017 zehn BerlinerSchulen in sozialen Brennpunkten teil, die an die Grenze ihrerHandlungsfähigkeit gelangt waren. Gemeinsam mit der regionalenSchulaufsicht, dem Bezirk, ihrem externen Prozessbegleiter und denProjektpartnern arbeiteten sie an Zielen, die sie sich zu Beginnselbst gesetzt hatten. Im Fokus standen dabei die vier BereicheUnterrichtsentwicklung, Schulmanagement, Schulkultur undLeistungsergebnisse."Nach dem Projektende im Juli 2017 haben die Schulen dieeingeleiteten Veränderungen stabilisiert und weitergeführt", sagtBildungssenatorin Sandra Scheeres. "Zur ihrer Unterstützung wurdenStellen für Verwaltungsleitungen eingerichtet und das BerlinerUnterstützungssystem proSchul ausgebaut. Damit ist auch einekonzeptionelle Weiterentwicklung von proSchul verbunden, in dieErkenntnisse aus dem Projekt unmittelbar Eingang finden. Mit demvorliegenden Ergebnisbericht werden die Berliner Erfahrungen auchanderen deutschen Großstädten zur Verbesserung der Schulqualität insozialen Brennpunkten zur Verfügung gestellt."Stärkung des mittleren Managements und mehr Kooperation unterLehrernWissenschaftlich begleitet wurde das Projekt durch Prof. Dr.Stephan Huber und ein Team der Pädagogischen Hochschule Zug(Schweiz). Für die Evaluation wurden in drei Erhebungszeiträumen über720 Fragebögen ausgefüllt und mehr als 280 Interviews geführt. Sokonnten die Wissenschaftler beispielsweise zeigen, dass neben derSchulleitung insbesondere das mittlere Management mit erweiterterSchulleitung und Fach- und Jahrgangsstufenleitern an Bedeutunggewonnen hat. Auch die Kooperationskultur schätzten die Lehrkräftegegen Ende des Projekts deutlich positiver ein, als noch zu Beginn.So wurden u.a. feste Zeiten für Konferenzen, Team- undDienstbesprechungen eingeführt, die vor dem Projekt entweder garnicht oder nur eingeschränkt vorhanden waren. Auch das Betriebsklimaund die Arbeitszufriedenheit haben sich an den Schulen im Verlauf desProjekts verbessert.Entwicklungsnetzwerk bringt Bundesländer zusammenMit dem Abschlussbericht werden die Erkenntnisse aus Berlin unddie aus der wissenschaftlichen Begleitung abgeleiteten Empfehlungenauch anderen Bundesländern zur Verfügung gestellt. Um diebundeslandübergreifende Zusammenarbeit und den Wissenstransfer zuermöglichen, hat die Robert Bosch Stiftung bereits 2016 das"Entwicklungsnetzwerk zur Unterstützung für Schule in kritischerLage" ins Leben gerufen, in dem sich Vertreter von Schulverwaltungen,Schulaufsichten und Landesinstituten aus sieben Bundesländernkontinuierlich austauschen und gemeinsam Lösungsansätzeweiterentwickeln. Seit 2017 bietet die Stiftung zudem eineFachtagreihe an, die sich gezielt an Praktiker inUnterstützungssystemen und Wissenschaftler im Feld richtet.Hintergrund zum ProjektAm Berliner Projekt nahmen sieben Integrierte Sekundarschulen unddrei Grundschulen teil. Die Bilanz zum Projektabschluss im Juli 2017fiel deutlich positiv aus: Gemessen an ihren individuellen Zielenhaben alle zehn Schulen eine Schulwende erreicht. So konntenbeispielsweise der Unterrichtsausfall und die unentschuldigtenFehltage der Schüler gesenkt werden, den meisten teilnehmendenIntegrierten Sekundarschulen gelang es, die Schulabbrecherquote zusenken. Am wirksamsten war der Einsatz von Prozessbegleitern an jederSchule, die beim Aufbau geeigneter Team- und Steuerstrukturengeholfen haben. Insgesamt standen im Projektverlauf über 1,9Millionen Euro zur Verfügung, um die Schulen in ihrerSchulentwicklung zu unterstützen.Lesen Sie mehr zum Thema auf dem Deutschen Schulportal:www.deutsches-schulportal.deDen Abschlussbericht und weitere Informationen zum Projekt findenSie unter: www.bosch-stiftung.de/schoolturnaroundÜber die Robert Bosch StiftungDie Robert Bosch Stiftung GmbH gehört zu den großen,unternehmensverbundenen Stiftungen in Europa. In ihrer gemeinnützigenArbeit greift sie gesellschaftliche Themen frühzeitig auf underarbeitet exemplarische Lösungen. Dazu entwickelt sie eigeneProjekte und führt sie durch. Außerdem fördert sie InitiativenDritter, die zu ihren Zielen passen.Die Robert Bosch Stiftung ist auf den Gebieten Gesundheit,Wissenschaft, Gesellschaft, Bildung und Völkerverständigung tätig. Inden kommenden Jahren wird sie darüber hinaus ihre Aktivitätenverstärkt auf drei Schwerpunkte ausrichten:- Migration, Integration und Teilhabe- Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Deutschland und Europa- Zukunftsfähige LebensräumeDie Robert Bosch Stiftung bekennt sich zu den Werten und demVorbild ihres Stifters, Robert Bosch, und setzt dessenphilanthropisches Wirken fort. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrungverfügt sie in ihren Fördergebieten über ein breites Wissen, dieQualifikation zur Entwicklung von Lösungen und ein umfangreichesNetzwerk von Partnern, Experten und Praktikern.Die Robert Bosch Stiftung ist alleinige Trägerin des Robert BoschKrankenhauses und der zugehörigen Forschungsinstitute in Stuttgart,Institut für Geschichte der Medizin (IGM) und Dr. MargaretheFischer-Bosch-Institut für Klinische Pharmakologie (IKP), sowie desInternational Alumni Center (iac) in Berlin. Sie ist Gesellschafterindes UWC Robert Bosch Colleges in Freiburg und der DeutschenSchulakademie in Berlin. Die Robert Bosch Stiftung hält rund 92Prozent der Geschäftsanteile an der Robert Bosch GmbH und finanziertsich aus den Dividenden, die sie aus dieser Beteiligung erhält. 