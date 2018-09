Wie geht’s weiter, tronc?

Der Kurs der Aktie tronc stand am 10.09.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse NASDAQ GM bei 16,56 USD. Der Titel wird der Branche "Veröffentlichung" zugerechnet.

Unsere Analysten haben tronc nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun tronc anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 55,61 Punkten, was bedeutet, dass die tronc-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist tronc weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,57), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Damit erhält tronc eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 20,31 liegt tronc unter dem Branchendurchschnitt (98 Prozent). Die Branche "Media" weist einen Wert von 1064,41 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der tronc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 17,61 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (16,56 USD) deutlich darunter (Unterschied -5,96 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (16,63 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,42 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der tronc-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die tronc-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.