Wie geht’s weiter, Stewart Information Services: Aktienanalyse vom 25.07.2018?

Der Stewart Information Services-Schlusskurs wurde am 24.07.2018 an der Heimatbörse New York mit 44,75 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Schaden- und Unfallversicherung".Nach einem bewährten Schema haben wir Stewart Information Services auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Dividende: Stewart Information Services schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Specialty Finance auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,69 % und somit 0,2 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,89 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

