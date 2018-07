Wie geht’s weiter, Jiangsu Xinquan Automotive Trim?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Jiangsu Xinquan Automotive Trim unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Auto Teile und Ausrüstung". Die Jiangsu Xinquan Automotive Trim-Aktie notierte am 23.07.2018 mit 20,62 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,97 ist die Aktie von Jiangsu Xinquan Automotive Trim auf Basis der heutigen Notierungen 67 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automotive" (54,53) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

