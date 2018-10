Wie geht’s weiter, Idacorp?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Idacorp unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Elektrische Dienstprogramme". Die Idacorp-Aktie notierte am 12.10.2018 mit 95,49 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für Idacorp haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Idacorp-Aktie hat einen Wert von 69,1. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (59,91). Auch hier ist Idacorp weder überkauft noch -verkauft (Wert: 59,91), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Idacorp.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Idacorp-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 87 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (95,49 USD) ausgehend um -8,89 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Idacorp von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Idacorp weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,47 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Utilities") von 3,5 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,03 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.