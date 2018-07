Wie geht’s weiter, Guangdong Hoshion Industrial Aluminum CoLtd?

Guangdong Hoshion Industrial Aluminum CoLtd weist zum 25.07.2018 einen Kurs von 13,19 CNY an der BörseShenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Aluminium" geführt.Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Guangdong Hoshion Industrial Aluminum CoLtd entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,51 Prozent und liegt damit 2,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metals & Mining, 2,92). Die Guangdong Hoshion Industrial Aluminum CoLtd-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

