Wie geht’s weiter, Emergent BioSolutions?

Weitere Suchergebnisse zu "ISHSINC-MSCI RUSS.CAPP.":

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Emergent BioSolutions per 22.10.2018 bei 61,18 USD. Emergent BioSolutions zählt zu "Biotechnologie".

Die Aussichten für Emergent BioSolutions haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 20,47 liegt Emergent BioSolutions unter dem Branchendurchschnitt (59 Prozent). Die Branche "Biotech & Pharma" weist einen Wert von 49,97 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Emergent BioSolutions 4 mal die Einschätzung buy, 4 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Emergent BioSolutions vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 61,18 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -4,58 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 58,38 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Hold"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt Emergent BioSolutions mit einer Rendite von 49,64 Prozent mehr als 25 Prozent darüber. Die "Biotech & Pharma"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 27,59 Prozent. Auch hier liegt Emergent BioSolutions mit 22,05 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.