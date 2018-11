Chengdu Information Of Chinese Academy Of Science: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Per 19.11.2018 wird für die Aktie Chengdu Information Of Chinese Academy Of Science am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 22,34 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "IT-Beratung und andere Dienstleistungen".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Chengdu Information Of Chinese Academy Of Science schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Technology Services auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,13 % und somit 1,27 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,4 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 89,5 liegt Chengdu Information Of Chinese Academy Of Science über dem Branchendurchschnitt (24 Prozent). Die Branche "Technology Services" weist einen Wert von 72,27 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Chengdu Information Of Chinese Academy Of Science auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Chengdu Information Of Chinese Academy Of Science in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Chengdu Information Of Chinese Academy Of Science hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.