Wie geht's Europa? Aufruf für ZDF-Doku mit Jochen Breyer (FOTO)

Mainz (ots) -Was erwarten die Menschen von Europa und von der Europawahl?Profitieren sie von der Union oder hemmt diese sie? Vor derEuropawahl fühlen Jochen Breyer und sein Team den Deutschen erneutden Puls und sammeln die Geschichten der Bürgerinnen und Bürger dazuein. Los geht es am Freitag, 8. März 2019, mit einem Aufruf über dieSocial-Media-Kanäle und in der ZDF-Vormittagssendung "Volle Kanne -Service täglich" - diesmal unter dem Hashtag #wasmireuropabringt. AmDienstag, 12. März 2019, informiert Jochen Breyer im"ZDF-Morgenmagazin" über den neuen Aufruf.Jochen Breyer geht es um ganz persönliche Geschichten von Europa.Das, was die Menschen bewegt, wird Thema der Doku - Ausgang: offen.Geht es um Verbraucherthemen wie Daten-Roaming, EU-Vorschriften oderGrenzverkehr? Oder um die ganz großen Fragen, etwa darum, wie die EUsich in Zeiten von Donald Trump beim Thema Zölle oder Sicherheitbehaupten kann? Oder darum, wie Deutschland jenseits der eigenenGrenzen wahrgenommen wird? Genau diese Fragen, diese Befindlichkeitenwill Jochen Breyer ergründen - für die Doku innerhalb des großen "Wiegeht's Europa?"-Abends, der am Dienstag, 21.Mai 2019, 20.15 Uhr, imZDF zu sehen ist, moderiert von Bettina Schausten und Jochen Breyer.Gemäß der Zuschriften aus dem Aufruf #wasmireuropabringt gehtModerator Jochen Breyer wieder auf Deutschlandreise. Offen, direktund unverblümt sucht er das Gespräch mit denen, die ihm geschriebenhaben. Auf diese Weise zeichnet er ein spannendes Bild davon, wasEuropa den Menschen bringt.Zum ersten Mal war Jochen Breyer vor der Bundestagswahl 2017 fürdas ZDF "am Puls Deutschlands" unterwegs - unter dem Hashtag#wasmichandeutschlandstoert konnten die Zuschauer dazu ihreRückmeldung geben. Zum Start der Fußball-WM 2018 ging "Am PulsDeutschlands" der Frage nach, was für die Bürgerinnen und Bürgerheute deutsch ist. Und nach der Landtagswahl in Hessen Ende Oktober2018 erkundete die dritte Auflage von "Am Puls Deutschlands", was diePolitik falsch macht. Das erbrachte dem Format eine Nominierung fürden Deutschen Fernsehpreis 2019 in der Kategorie "BestesInfotainment".Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/europawahlSendungsseite: https://ampulsdeutschlands.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFheutehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell