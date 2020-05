Mainz (ots) -Freitag, 5. Juni 2020, 11.30 Uhr ErstausstrahlungMenschen mit Beeinträchtigungen und sozial Schwache sind von der Coronakrise besonders betroffen. Auch sie können nicht wie gewohnt arbeiten gehen und müssen um ihre berufliche Existenz bangen. Für viele ist dieser neue Alltag aber eine noch größere Herausforderung. 3sat zeigt "Besonders normal: Corona - Zwischen Sorge und Zuversicht" am Freitag, 5. Juni, um 11.30 Uhr in Erstausstrahlung. Der Film von Homeira Rhein, Steffi Springer und Greta Zimmermann begleitet beeinträchtige und obdachlose Menschen durch die Coronakrise - immer zwischen Sorge und Zuversicht.Auf dem Leipziger Gutshof Stötteritz dürfen Menschen mit seelischer Beeinträchtigung nur noch bedingt arbeiten. Trotzdem müssen die Bewohnerinnen und Bewohnern auf dem Gelände bleiben, Besuche sind wegen der Ansteckungsgefahr verboten. Den Bewohnerinnen und Bewohnern fehlt es an Struktur im Alltag. Ihr wichtigstes Hilfsmittel ist in dieser Situation das Telefon. Die Hamburger Kneipe "Elbschlosskeller", eigentlich ein Zufluchtsort für Obdachlose, musste schließen - für Betreiber und Kunden eine echte Herausforderung. Wirt Daniel Schmidt hat deshalb seine Kneipe in eine Suppenküche und Kleiderkammer verwandelt. Das hilft ein bisschen.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/besondersnormalVideo-Stream: https://kurz.zdf.de/ct7mlF/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4609822OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell