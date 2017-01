Wie gehen Urlaub und Rendite zusammen?

Liebe Leser,

Wann waren Sie zuletzt in Urlaub? Wenn es langsam mal wieder Zeit wird, dann sollten Sie unbedingt auch die Kataloge großer Reiseveranstalter wie TUI wälzen. Anders als früher gibt es bei diesen Anbietern nämliche keinesfalls nur Urlaub von der Stange. Überfüllte Strände, warmes Wasser und All-Inklusive-Atmosphäre kann zwar auch weiterhin jeder buchen, der darauf Lust hat. Darüber hinaus lautet das Schlagwort in der Tourismusbranche aber Individualität. Eine Flusskreuzfahrt auf dem Mekong? Meditieren in Indien? Selbst bei großen Anbietern ist dies heute möglich. Ob sich das auch auf die Umsätze niederschlägt? Wir haben die Aktie von TUI analysiert.

Kreuzfahrten boomen weiter

TUI ist seit dem Zusammenschluss mit der britischen TUI Travel der weltgrößte Reisekonzern. Mit seinen 622 Tochtergesellschaften ist TUI im klassischen Reiseveranstalter-Geschäft tätig, betreibt mehrere Hotelketten sowie die Robinson- Clubs. Zudem unterhält der Konzern eine Flotte von Kreuzfahrtschiffen. In einem von Terror und politischen Turbulenzen belasteten Umfeld hat TUI solide Jahresergebnisse erzielt. Der Umsatz ist zwar wegen der Pfundschwäche leicht gesunken, der Gewinn hat sich dagegen wegen des Verkaufs der Tochter Hotelbeds verdreifacht. Aber auch ohne den Sonderertrag hat der Konzern etwas mehr verdient. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITA) ist ebenfalls gestiegen, aber nicht wie geplant um 10%, sondern nur um 5% auf 1 Mrd €.

Die Chancen überwiegen – zugreifen!

Deutlich höhere Umsätze und Ergebnisse in den Sparten Kreuzfahrten und Hotels & Resorts verhinderten Schlimmeres. Denn die Riu-Hotels liegen im Wesentlichen in Ländern, die als sichere Reiseziele gelten. Auch die Robinson Clubs und Hotels der Marke TUI Blue außerhalb der Türkei und Nordafrikas waren gefragt. Das lukrative Kreuzfahrt-Geschäft wird weiter ausgebaut. Bis 2019 wird die Flotte um drei Schiffe ergänzt. Zudem wird TUI in den Bau neuer Hotels investieren. Beim Umsatz ist in diesem Jahr ein währungsbereinigtes Wachstum von 3% geplant. Das Ziel ist realistisch. Die Winterbuchungen liegen 5% über Vorjahr, und auch der Sommerurlaub wird bereits gebucht. Das bereinigte EBITA soll im laufenden und den beiden Folgejahren jeweils um mindestens 10% steigen. Darüber hinaus kann TUI in diesem Jahr mit einem Sonderertrag aus dem Verkauf des Spezialreisen- Anbieters Travelopia rechnen. Ergebnisse, Ausblick und nicht zuletzt die kräftige Dividendenerhöhung sind bei den Anlegern gut angekommen. Trotz der Risiken wie Terroranschläge und instabile politische Verhältnisse in vielen Reiseländern überwiegen die Chancen. Auch die Aktie ist sehr interessant. Zugreifen!

