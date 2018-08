Wie gefährlich sind Kontaktlinsen? (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Derzeit häufen sich Berichte von schweren Augeninfektionen und zumTeil irreversiblen Schäden bis hin zur Erblindung, die vermeintlichdurch das Tragen von Kontaktlinsen verursacht wurden. Dabei sindKontaktlinsen eine sichere und praktische Alternative zur Brille -wenn man diese fünf ganz einfachen Regeln zu Handhabung und Pflegeberücksichtigt:Fachmann aufsuchen.Niemals Kontaktlinsen ohne fachmännische Anpassung und Beratungdurch den Augenoptiker oder Kontaktlinsenspezialisten kaufen. Dasgilt auch für nur gelegentlich getragene (farbige) Tages- oderMotivlinsen.Tragedauer beachten.Kontaktlinsen immer nur so lange tragen wie vorgesehen. Dasbetrifft das Austauschintervall, aber auch die tägliche Tragedauer.Reinigen und desinfizieren.Sollte man eine Linse zwischendurch herausnehmen müssen, erstdesinfizieren, bevor sie wieder eingesetzt wird. Im Zweifel unterwegsin einem Ersatz-Kontaktlinsenbehälter aufbewahren. Immer die Händegründlich waschen und trocknen. Die Linsen nur mit dem passendenPflegemittel nach Anweisung reinigen und desinfizieren. Haltbarkeitund Aufbewahrungshinweise des Pflegemittels beachten. KeinLeitungswasser zur Reinigung oder Aufbewahrung verwenden und niemalsmit Kontaktlinsen schwimmen oder duschen.Gut gerüstet.Immer eine Ersatzbrille und einen Kontaktlinsenbehälter mitfrischer Aufbewahrungsflüssigkeit dabeihaben und den Behälterregelmäßig austauschen.Linsenfreie Nacht.Nicht mit Kontaktlinsen schlafen, es sei denn, die Linsen sind vomAnpasser dafür vorgesehen.Keine Angst vor Kontaktlinsen!Anfangs mag es vielleicht etwas befremdlich sein, sich eineKontaktlinse ins Auge zu setzen. Diese Scheu ist zusammen mitNegativ-Schlagzeilen ein Grund, warum für viele Fehlsichtige dieseAlternative zur Brille ausscheidet. Dabei gibt es mittlerweile kaumein Sehproblem, das nicht mithilfe von Kontaktlinsen optimal gelöstwerden könnte. Modernste Materialien machen eine große Modellvielfaltfür jeden individuellen Anspruch möglich, so können beispielsweiseauch Fehlsichtige mit trockenen Augen oder Gleitsichtbrillenträgervon den unsichtbaren Sehhelfern profitieren. Letztlich geht es auchnicht darum, sich ausschließlich für Kontaktlinse oder Brille zuentscheiden, vielmehr kann je nach Situation die am besten geeigneteVariante zum Einsatz kommen. Eine Ersatzbrille ist schließlich auchfür eingefleischte Kontaktlinsen-Vielträger Pflicht.Kontaktlinsen nicht in Eigenregie kaufenPflicht ist auch die Erstanpassung und regelmäßige Folgekontrollebeim Fachmann, also dem Augenoptiker oder Optometristen. DerKontaktlinsenanpasser wird das Einsetzen und Herausnehmen Schritt fürSchritt erklären und einüben, bis man selbst genügend Routine beidiesen Handgriffen hat. Kontaktlinsen aus modernen Materialien sindmeist spontan sehr gut verträglich und angenehm zu tragen, sodass mannach kurzer Eingewöhnungszeit gar nicht mehr bemerkt, dass man eineSehhilfe trägt. Anschließend sollten Träger von formstabilen (harten)Kontaktlinsen einmal jährlich, Träger von weichen Linsen halbjährlichden Fachmann zur Kontrolle aufsuchen. Denn: Auch das gesunde Augeverändert sich, sodass eine ursprünglich perfekt angepasste Linseirgendwann eventuell nicht mehr optimal sitzt. Darüber hinaus ist derKontaktlinsenspezialist bei Problemen oder Unsicherheiten erster undkompetenter Ansprechpartner. Damit es nicht zu Infektionen kommenkann, müssen Kontaktlinsenträger einige Hinweise zur Pflege beachten.Werden die Linsen so getragen wie vorgesehen und täglich (außer beiTageslinsen) gereinigt und desinfiziert, besteht jedoch kein Grundzur Sorge.Mehr Infos zum Thema Kontaktlinsen und gutes Sehen gibt es auchhier: www.1xo.deIhr Ansprechpartner für Rückfragen:Zentralverband der Augenoptiker und OptometristenSarah KösterAlexanderstraße 25a, 40210 Düsseldorf,Tel.: 0211/863235-0, Fax: 0211/863235-35www.zva.de, presse@zva.deOriginal-Content von: Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen - ZVA, übermittelt durch news aktuell