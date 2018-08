Wie gefährlich sind Kampfhunde? - Story im Ersten von Radio Bremen am Montag, 13.8., 22:45 Uhr

Bremen (ots) - Im April 2018 beißt ein American Staffordshire Mixseine zwei Halter tot, eine Woche später tötet ein weiterer Mischlingdieser Rasse ein Baby durch einen Biss in den Kopf. Kampfhunde - sonennt man diese Hunde auch - darf man in einigen Bundesländern wederhalten noch züchten, in anderen ist dies erlaubt. Denn der Hund istLändersache! Doch welche Gesetzeslage hält auch, was sie verspricht,und schützt die Bevölkerung wirklich vor Hundeattacken? Ist essinnvoll, bestimmte Rassen zu verbieten oder sollte man daraufsetzen, Hundehaltern Wissen über ihr Tier zu vermitteln?Nach dem Fall Chico haben die einen schärfere Kontrollen vonHundehaltern und weitere Verbote von bestimmten Hunderassengefordert, aber fast 300.000 Menschen haben sich mit dem Hundsolidarisiert. Sie wollten verhindern, dass das Tier eingeschläfertwird, weil, so die Begründung, es schließlich unschuldig sei. Als einTeam aus Experten und Behördenvertretern Chico nach einge-henderUntersuchung einschläfern lässt, bekommen die VerantwortlichenMorddrohungen. Deutschland 2018: In Sachen Hund ein zutiefstgespaltenes Land.Vor 18 Jahren haben zwei Kampfhunde den Jungen Volkan in Hamburgtotgebissen. Damals sind Menschen gegen Kampfhunde auf die Straßegegangen, nicht für sie. Der Fall löste im Jahr 2000 eine Welle neuerGesetze aus. Damals überschlugen sich die Ereignisse: DieInnenminister verabredeten sich zur Telefonkonferenz, es folgte eineKabinettssitzung, eine Aktuelle Stunde im Bundestag und binnenkürzester Zeit gab es neue Hunde-Verordnungen. Inzwischen herrschtein Wirrwarr von Regeln und Verordnungen quer durch alleBundesländer. Was die vielen verschiedenen Hundeverordnungen gebrachthaben, weiß leider keiner so genau. Hunde sind eben Ländersache,erklärt ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Und die Länderveröffentlichen ihre Statistiken ungern oder führen erst gar keineaussagekräftigen.Was ist seit dem Fall Volkan 2000 geschehen? Haben sich dieMaßstäbe Richtung Hund verschoben? Werden Hunde zur tödlichen Gefahr,weil ihre Halter sie scharf machen oder gibt es womöglich ganz andereUrsachen für die Hundeattacken? Und warum untersucht niemandbundesweit und fundiert, was wirklich gegen aggressive Hunde hilft?Das "Story im Ersten"-Team reist durch Hundedeutschland auf derSuche nach Antworten auf diese Fragen. Zum Beispiel zur HellhoundFoundation in der Lüneburger Heide, wo sich Hundeexpertinnen um diefast hoffnungslosen Fälle kümmern: bissige Hunde, die keiner mehrhaben will, abgegeben von überforderten Besitzern. Sind wirklich alleHunde resozialisierbar? Oder nach Mecklenburg-Vorpommern, wo einKampfhund sich losriss und aus heiterem Himmel die 3-jährige Tochtereiner Familie in der Sandkiste anfiel. Oder auf Europas größteHundemesse in Dortmund, wo Hundehalter stolz ihre wohlerzogenen"Kampfschmuser" paradieren lassen.Die Autoren Susanne Brahms und Rainer Krause klären, wer amhäufigsten gebissen wird. In 90 Prozent aller Fälle kannten die Opferden Hund, circa zwei Drittel der Opfer sind Kinder! Sie treffenWilly, von dem die Besitzer dachten, er sei ein Mini-Bullterrier.Darüber ist er hinaus gewachsen und jetzt haben die Besitzerplötzlich einen Hund zu Hause, mit dem sie viele Bundesländer nurunter Auflagen besuchen dürfen. Ist das wirklich hilfreich? Viele derso genannten Kampfhunde sind von einer Engelsgeduld, gelehrig undsogar niedlich. Wie also kann es sein, dass diese Hunde immer wiederzur Gefahr werden? Die "Story im Ersten" sucht Antworten auf eine imJahr 2018 wieder hitzig diskutierte Frage: Wie gefährlich sindKampfhunde?Eine Bremedia Produktion im Auftrag von Radio Bremen für das Erste2018"Wie gefährlich sind Kampfhunde? - Eine Reise durchHundedeutschland" steht für akkreditierte Pressevertreterinnen und-vertreter im Vorführraum des Pressedienstes Das Erste(https://presse.daserste.de) zur Ansicht bereit.Fotos sind unter http://www.ard-foto.de abrufbar.Pressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell