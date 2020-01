Unterföhring (ots) - 3. Januar 2019. Das Jahr 2020 beginnt mit einer heftigenGrippewelle im TV! In der neuen Sci-Fi-Serie "The Passage - Das Erwachen" (ab 8.Januar 2020, 20:15 Uhr, ProSieben) stehen die USA kurz vor dem Ausbruch einerverheerenden Seuche. FBI-Agent Brad Wolgast (Mark-Paul Gosselaar) erhält denAuftrag, das Waisenkind Amy (Saniyya Sidney) in eine geheimeForschungseinrichtung der Regierung zu bringen. Schnell gewinnt derEx-Elitesoldat das Vertrauen des verängstigten Mädchens. Zu seinem Entsetzenfindet er heraus, dass die Forscher Amy auf der Suche nach dem dringendbenötigten Grippe-Impfstoff mit einem gefährlichen Virus infizieren wollen. Mitgewaltigen Nebenwirkungen: Die Testpersonen verwandeln sich in blutsaugendeMonster. Wolgast will Amy davor um jeden Preis beschützen ... ProSieben zeigtzehn Episoden von "The Passage - Das Erwachen" ab Mittwoch, 8. Januar 2020, um20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV."Was THE PASSAGE großartig macht, ist die clevere Weise, in der die Showschnelle Action mit Mystery-Mythologie verbindet. Man könnte gleich mehrereSerien aus dem Stoff machen, aber es fühlt sich nie so an, als wäre das Ganzenur schlecht zusammengeflickt. Es ist vielmehr ein zuweilen überraschendesGesamt-Erlebnis, das durch Hauptdarsteller Gosselaar zusammengehalten wird."USA TODAY, KELLY LAWLER"The Passage - Das Erwachen" (OT: "The Passage ") Zum ersten Mal im Free-TV AbMittwoch, 8. Januar 2020, um 20:15 Uhr USA 2019 Genre: Science-Fiction / ActionSeries Creator: Liz HeldensPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter Esch Senior Redakteur /stellvertretender Vice President Kommunikation/PR Fiction Kommunikation/PRFiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +498995071177Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.presse-prosieben.deBildredaktion: Alexandra Schmitt Tel. +49 [89] 9507-1322 Alexandra.Schmitt@ProSiebenSat1.com Alle Ansprechpartnerzu unseren Programmen finden Sie unter www.p7s1-pr.de . Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4483290OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell