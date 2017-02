Wie gefährlich ist Schimmelpilz im Wohnraum nun wirklich? / Einfache Faustformel des Umweltbundesamtes hilft (FOTO)

Köln/Kürten (ots) -Schimmelpilz in der Wohnung ist ein weit verbreitetes Problem. 58Prozent der deutschen Eigentümer und Mieter hatten in den letztenfünf Jahren damit zu kämpfen, wie eine repräsentative Befragung desInstituts "heute und morgen" aus Köln ergeben hat. Denn dieEntstehung ist einfach: Trifft erhöhte Raumluftfeuchte aufausgekühlte Wandflächen, kann Schimmelbefall innerhalb von ein biszwei Tagen einsetzen. Sowohl bautechnische Probleme als auch falschesLüften und Heizen können die Ursachen sein. Schimmelpilz ist denBetroffenen aber nicht nur unangenehm, sondern kann die Gesundheitvon Menschen in ernster, gefährlicher und dauerhafter Weisebeeinträchtigen; z.B. durch Allergien und Erkrankungen der Atemwege.Das gilt insbesondere für Kinder und ältere Menschen, derenAbwehrsystem nicht derart leistungsfähig ist, wie bei einemErwachsenen. Auch wenn eine unübersichtlich große Anzahl vonSchimmelpilzen existiert und nicht jede direkt giftig ist, solltenBetroffene nach der Entdeckung zügig handeln. Denn der Laie kannnicht beurteilen, ob die Schimmelpilzart in seinen Wohnräumen nunallergen-aggressiv, toxisch oder doch ungefährlich ist.Bei Entfernung von Schimmel passieren die meisten FehlerExperten empfehlen, spezialisierte Sanierungsunternehmen zubeauftragen. Diese können labortechnisch prüfen lassen, um welche Artes sich handelt und wie schnell und welchem Umfang reagiert werdenmuss. Betroffene Bewohner sollten sich von den Unternehmenentsprechende Zertifikate zur fachgerechten Schimmelsanierungvorzeigen lassen, denn bei laienhafter Entfernung kann sich derSchaden, auch der gesundheitliche, verschlimmern. Warum? - "Durch dasEntfernen werden die Sporen aufgewirbelt und können sich im ganzenHaus verteilen", betont Dipl.-Ing. Thomas Molitor, stellv.technischer Leiter beim Sanierungsunternehmen ISOTEC. Molitor weistdarauf hin, dass die Gesundheitsgefahr ohne fachgerechte Abschottungnicht eliminiert wird, sondern multipliziert. Die nicht sichtbarenSporen fliegen in alle möglichen Räume und können dort allergischeReaktionen hervorrufen. Das ist besonders schlecht, wenn Kinderzimmerbetroffen sind, weil das körpereigene Abwehrsystem bei Kindern nochnicht voll entwickelt ist. "Deshalb müssen betroffene Raum staub- undluftdicht abgeschottet werden, um die Ausbreitung auf die anderenZimmer zu vermeiden", erklärt der ISOTEC-Fachmann. DieSchimmelpilzbestandteile werden dann von den Bauteiloberflächenabgesaugt und die befallenen Putzoberflächen entfernt. In einemweiteren Schritt werden die Rohoberflächen mit oberflächenentspanntemWasser gereinigt und mit einem Desinfektionsmittel noch einmalbearbeitet.Faustformel des UmweltbundesamtesUnabhängig von der Schimmelpilzart gibt es eine Empfehlung desUmweltbundesamtes: ab 0,5 m² Befall sollte ein Fachmann zu Rategezogen und sofort gehandelt werden. Ab einem halben QuadratmeterBefall wird eine abstrakte Gefahr für die Bewohner vermutet. Daraufsollten es Eigentümer und Mieter nicht ankommen lassen, sondern sichbei entsprechenden Fachfirmen unmittelbar Rat und Hilfe einholen.Pressekontakt:ISOTEC GmbHPressesprecher Thomas Bahnebahne@isotec.de02207 / 84 76 0Cliev 2151515 KürtenOriginal-Content von: ISOTEC GmbH, übermittelt durch news aktuell