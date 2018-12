Wie gefährlich ist der Bundeswehreinsatz in Mali? ProSieben-Reporter Thilo Mischke bei der Truppe vor Ort in Afrika (FOTO)

Unterföhring (ots) -Hitze, Terror, Bürgerkrieg: Um die 1.000 Bundeswehrsoldaten riskierenderzeit im westafrikanischen Mali im Auftrag von UN und EU ihr Leben.Was bringt der gefährliche Einsatz deutscher Soldaten 5.000 Kilometerfernab der Heimat? Wie funktioniert das Leben an der Wüstenfrontinmitten der unbeständigen Sicherheitslage? Welche Auswirkungen hatdie ständig drohende Gefahr von Terroranschlägen oderRebellenangriffen auf die Soldaten? Wie nimmt die einheimischeBevölkerung die Friedenssicherung durch die fremden Militärs wahr?Thilo Mischke reist für "Uncovered", am Dienstag, 4. Dezember um22:15 Uhr, auf ProSieben nach Mali und trifft Soldaten undEinheimische zum Gespräch.Während des meist viermonatigen Einsatzes in dem krisengeschütteltenLand arbeiten die Bundeswehrsoldaten sieben Tage die Woche, einWochenende gibt es nicht. Eine extreme Belastung, wie einer der 150Rekruten des Camps "Gecko" in Koulikoro dem ProSieben-Reporter ThiloMischke erzählt: "Es ist definitiv ein anderes Schlafen als Zuhause.Zuhause geht man zu Bett und man schläft, weil man abschalten kann.Und hier ist man mit einem Ohr zur Tür, zur Sirene." Wie sieht dieSituation im Bundeswehrcamp in der vom Terror geschüttelten Stadt Gaoim Norden des Landes aus? Thilo Mischke macht auch dort Station undgerät bei seinen Recherchen in eine lebensgefährliche Situation ...Der neue Dienstag auf ProSieben20:15 Uhr: "Galileo Big Pictures: Extreme - 30 Bilder, die uns ineine andere Welt entführen" mit Aiman Abdallah22:15 Uhr: "Uncovered: Bundeswehr - Deutsche Soldaten in Mali"23:20 Uhr: "10 Fakten: Waffen" mit Aiman AbdallahBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PR - Factual & SportsEva GradlTel. +49 [89] 9507-1128Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell