Wie fünf Ersthelfer und ein Laien-Defibrillator ein Leben retteten / Björn Steiger Stiftung kämpft für ein herzsicheres Deutschland (FOTO)

Winnenden (ots) -Dank couragierter Freunde und eines Laien-Defibrillators der BjörnSteiger Stiftung überlebte Henry Steinmetz den plötzlichen Herztod.Der Vereinsvorsitzende des Tennisvereins Sielmingen bei Stuttgartbrach im Juli ohne Vorwarnung während des Trainings zusammen. "Indiesem Moment gingen bei mir die Lichter aus. Ich bin wohl schon imStehen bewusstlos gewesen", so beschreibt er das Letzte woran er sicherinnert. Die Ersthelfer erkannten schnell den Ernst der Lage undbegannen sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Heute ist HenrySteinmetz wieder fit und vor allem sehr dankbar: "Ohne meine Helferwürde ich heute nicht mehr hier sitzen."Durchschnittlich 100.000 Menschen pro Jahr in Deutschland habennicht so viel Glück. Viele wissen nicht, wie sie beim plötzlichenHerztod Erste Hilfe leisten können oder trauen sich dieHerzdruckmassage und die Anwendung eines AED-Geräts (AutomatisierterExterner Defibrillator) nicht zu. Aus diesem Grund kämpft die BjörnSteiger Stiftung seit nunmehr 15 Jahren für die Massenverfügbarkeitvon Laien-Defibrillatoren und die Breitenausbildung der Bevölkerungin Wiederbelebungsmaßnahmen.Am 19.11.16 wurden die fünf Lebensretter von Henry Steinmetz mitdem Lebensretter-Preis der Björn Steiger Stiftung ausgezeichnet. "Wirsind von dieser Zivilcourage begeistert und möchten die Ersthelferfür ihren Einsatz besonders ehren. Wir wünschen uns, dass jeder ineiner solchen Situation genauso handelt", so Anna Eberchart von derBjörn Steiger Stiftung.Die gemeinnützige Organisation aus Winnenden hat seit 2001insgesamt über 25.000 AED-Geräte in ganz Deutschland vermittelt.Zukünftig will sie einen kompletten Landkreis flächendeckend mit denmobilen "Lebensrettern" ausstatten. Anfang Oktober fiel hierfür derStartschuss in Freudenstadt mit 9 Geräten; insgesamt sind 150geplant.Mehr Infos unter: www.steiger-stiftung.de/kampf-dem-herztodBjörn Steiger StiftungAuf dem Heimweg vom Schwimmbad wurde der achtjährige Björn Steigervon einem Auto erfasst. Es dauerte fast eine Stunde bis derKrankenwagen eintraf. Björn starb am 3. Mai 1969 nicht an seinenVerletzungen, er starb am Schock. Seine Eltern Ute und SiegfriedSteiger gründeten daraufhin am 7. Juli 1969 die Björn SteigerStiftung als gemeinnützige Organisation mit dem Ziel die deutscheNotfallhilfe zu verbessern. Meilensteine dieses Engagements sind z.B. die Einführung der bundesweit kostenfreien Notrufnummer 110/112,der Aufbau der Notruftelefonnetze an deutschen Straßen, dieEinführung des Sprechfunks im Krankenwagen, Aufbau der Luftrettungoder die Einführung der kostenlosen Handyortung bei Notruf. AktuelleInitiativen widmen sich insbesondere dem Frühgeborenentransport, derBreitenausbildung in Wiederbelebung und Frühdefibrillation sowie derSensibilisierung von Grundschülern für den Notfall.Pressekontakt:Anna EberchartBjörn Steiger StiftungPetristraße 1271364 WinnendenT +49 7195-30 55-215F +49 7195-30 55-912E a.eberchart@steiger-stiftung.deH www.steiger-stiftung.deOriginal-Content von: Bj?rn Steiger Stiftung, übermittelt durch news aktuell