Wie findet man das richtige Handynetz?

Hamburg (ots) - Schlechter Empfang, lahmes Internet, ständigeGesprächsabbrüche - da muss wohl ein neuer Handyvertrag in einemanderen Handynetz her. Denn: Das Netz ist das entscheidende Kriteriumbeim Handyvertrag, die drei Netzbetreiber unterscheiden sich in ihremNetzausbau teils enorm. Darauf weist das Telekommunikations-PortalSmartklar.de hin - und gibt drei Tipps, wie man schnell das passendeNetz findet.Tipp 1: Netztest-Berichte checkenIn Deutschland gibt es drei Netzbetreiber: Telekom, Vodafone undTelefónica. Die Telekom schneidet in unabhängigen Netztests in derRegel am besten ab, knapp gefolgt von Vodafone. Telefónica lag bishermeist abgeschlagen dahinter. Wer es sich leicht machen will, derwählt also einen Handyvertrag mit LTE im Telekom-Netz - damit hat mandie größte Chance, in weiten Teilen Deutschland auch schnell mobil imInternet zu surfen.Tipp 2: Netzabdeckung prüfenDie drei Netzbetreiber stellen auf ihren Seiten Karten zurNetzabdeckung bereit. Daran kann man sich orientieren, um einenÜberblick über den Stand des Netzausbaus zu bekommen. So ist zumBeispiel zu erkennen, wie gut das jeweilige Netz am Wohnort ausgebautist. Verlassen sollte man sich auf diese Karten aber nicht, rätSmartklar.de. Denn die Informationen werden nicht von unabhängigerStelle veröffentlicht, sondern von den Netzbetreibern selbst.Tipp 3: Bekannte fragen & Netze testenHilfreich ist es, Freunde, Bekannte oder Arbeitskollegen nachihren Erfahrungen zu fragen. So bekommt man ein gutes Bild, wie gutdie Netze am Wohnort ausgebaut sind. Wer sicher gehen will, dertestet selbst: Dazu eignen sich zum Beispiel Prepaid-Handykarten,empfiehlt Smartklar.de. Weil diese flexibel nutzbar sind und keinlanges Vertragsverhältnis erfordern, eignen sie sich bestens, um dieverschiedenen Netze auszuprobieren.Letztlich ist es aber auch eine Frage des Preises: Ein Handytarifim Telekom-Netz ist am teuersten, im Vodafone-Netz ist es oft etwasgünstiger. Am günstigsten sind Handytarife meist im Telefónica-Netzzu haben.Weitere Infos: https://www.smartklar.de/mobilfunk/handynetz/