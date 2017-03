Wie finde ich die richtige private Krankenversicherung? Die Versicherungsexperten des map-report liefern die Antwort

Koblenz (ots) - Seit 17 Jahren: Debeka für Top-LeistungenausgezeichnetWas sind die Merkmale für einen guten privaten Krankenversicherer?"Ein guter Versicherer sollte Geld am Kapitalmarkt verdienen, mit demGeld der Kunden sparsam umgehen und die Versicherten gut beraten. Undzudem alle relevanten Fakten über seine Tätigkeit offen und ehrlichkommunizieren", erklärt Reinhard Klages, Chefredakteur desVersicherungsvergleichs map-report in der gerade neu erschienenenAusgabe des jährlichen Ratings von privaten Krankenversicherungen.Nach Aussage des Versicherungsexperten ist die Erfüllung dieserAnforderungen an einigen Kennzahlen, wie der Nettorendite ausKapitalanlagen und der Verwaltungskostenquote sowie an denServicekennzahlen rund um Prozesse, Beschwerden und Storni, messbar.Dafür überprüft der map-report regelmäßig drei Kategorien derVersicherer, die Bilanzkennzahlen, die Servicekennzahlen und dieVertragskennzahlen. Das Ergebnis ist eine umfassende Bewertung derKrankenversicherer, mit der sich besonders Interessenten ein gutesBild über die Branche und die einzelnen Unternehmen machen können.Das ist von besonderer Bedeutung, denn häufig währt die Entscheidungfür einen bestimmten Versicherer ein ganzes Leben.Wie sind die Ergebnisse des Ratings? Herausragend im Test desmap-report steht die Debeka dar, die größte privateKrankenversicherung in Deutschland, bei der jeder viertePrivatversicherte Mitglied ist. Sie erhielt auch im aktuellen Testwieder die höchste Auszeichnung für "langjährig hervorragendeLeistungen" und liegt damit im Dauertest seit 17 Jahren unverändertin der Spitzengruppe.Pressekontakt:Dr. Gerd BennerLeiter der Unternehmenskommunikation /PressesprecherChristian ArnsAbteilungsleiter Konzernkommunikationst. PressesprecherDebeka Krankenversicherungsverein a. G.56058 KoblenzTelefon: (02 61) 4 98 - 11 88Telefax: (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail: presse@debeka.deInternet: www.debeka.deOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell