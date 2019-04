Wie erwirtschaftet die Vista Holding Group AG Renditen?

Zürich (ots) - Die Vista Holding Group AG aus Zürich, Schweiz,bündelt im Konzern die Bereiche Erneuerbare Energien (LNG),Immobilienverwertung und Telekommunikation. Aus diesen Beteiligungengeneriert das Unternehmen beachtliche Überschüsse, die anteilig andie Kunden weitergegeben werden.Derzeit verhandelt das Investmenthaus unter der Leitung vonKarl-Heinrich Gasser in Oslo, Norwegen über einen Immobilienkomplexmit mehreren tausend Quadratmeter Fläche. Die Vista Holding Group AGist bei diesem Projekt darum bemüht, den Denkmalschutz und dieneuzeitliche Städteplanung so zu kombinieren, dass altes Kulturguterhalten bleibt, das Stadtbild nicht völlig verfremdet wird und dieIdentifikation von Bürgern mit ihrer Heimat erhalten bleibt. Deshalbzählt die Sanierung von Denkmalobjekten wie dem im Stadtteil Ullernin Oslo gelegenen Komplex aus dem Jahr 1925 auch genauso zu denbevorzugten Bauprojekten wie der Erwerb von Neubauten, die dasStadtbild als Symbiose von alt und neu erstrahlen lassen. MitImmobilien in ausländischen Metropolen lassen sich Renditen imzweistelligen Bereich erwirtschaften. Daher orientiert sich dasKonzern-Management über die nationalen Grenzen hinaus auch im Auslandan profitablen Investment- und Beteiligungsmöglichkeiten. Denn dierasant steigenden Immobilienpreise, sowohl in den Ballungsgebietenwie auch in Vororten oder Randlagen, bieten riesige ökonomischeChancen, die das Unternehmen gezielt nutzen will.Asset-Klassen der Vista Holding Group AGDas Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, mittelfristigMarktanteile von mindestens 2% im europäischen Energiegeschäft zugewinnen. Die Investmentgruppe Vista Holding Group unter der Leitungvon Karl Heinrich Gasser hat in den vergangenen 20 Jahren einausgeprägtes Gespür für Trends und Märkte bewiesen, fortan setzt dasUnternehmen den Fokus auf die Milliardenmärkte Energie, Immobilienund Telekommunikation. Besonders der Bereich LNG-Flüssiggas alsalternative Energiequelle nimmt einen besonderen Stellenwert in derwirtschaftlichen Ausrichtung des Unternehmens ein, da hier zukünftigprofitable Ergebnisse zu erzielen sind. Der globale Wettlauf uminnovative Lösungen in diesen Bereichen ist interessant für privateund institutionelle Investoren. Im perfekten Zusammenspielintelligenter Investments in dem Energiemarkt und innerhalb dervoranschreitende Stromspeicher-Entwicklung kann die Vista HoldingGroup AG sich ebenfalls mittelfristig etablieren. Das Unternehmenermöglicht es dabei auch institutionellen sowie privaten Investorenam Fortschritt zu partizipieren. Die derzeit angebotenenInvestmentmöglichkeiten mit Zinszahlungen von 6,05% werden auch mitkurzen Laufzeiten angeboten. Der Konzern finanziert sich mit u.a. mitKundengeldern, die dem Unternehmen in Form von festverzinslichenDarlehen zur Verfügung gestellt werden.Die Welt im Wandel vom Ursprung der Industrialisierung bis hin zurElektro-Revolution - hier sieht die Vista Holding Group AGlangfristig ihren Platz, um sich in einem hart umkämpften globalenMarkt durchzusetzen. Begriffe wie "künstliche Intelligenz","Digitalisierung", "E-Mobilität" und "Energiewende" werden nach undnach mit Inhalten gefüllt, die dokumentieren, dass ein Umdenkprozessstattfindet, bei dem Fortschritt und Visionen miteinanderverschmelzen. Der Schweizer Konzern sieht sich als Teil dieserEntwicklungen und baut dahingehend seine Beteiligungen flächendeckendaus. Davon profitieren nicht nur alle Investoren und Kunden, sondernes trägt dazu bei, dass die Schweiz als Industriestandort sich nachund nach einen Namen machen kann, ähnlich wie beim jahrzehntelangerfolgreich aufgebauten Image als Refugium für solide Geldanlagen.Pressekontakt:Vista Holding Group AGTalacker 41,CH - 8001 Zürich. SwitzerlandEmail: info@vistainvestment.deTelefonnummer: +41 445 122 150Original-Content von: Vista Holding Group AG, übermittelt durch news aktuell