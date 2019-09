"Wie erkläre ich das meinem Kind?" / Neue Broschüre von BLM und Aktion Jugendschutz Bayern gibt Eltern praktische Tipps zum Umgang mit Sexualität in den Medien

München (ots) - Was tun, wenn man beim gemeinsamen Fernsehen mitder Familie mitten am Tag auf Werbung für Sexspielzeug stößt? MüssenKinder schon im Grundschulalter wissen, was ein Orgasmus ist? Wiegeht man damit um, wenn auf dem Schulhof Sexvideos die Runde machenund der Nachwuchs Fragen stellt?Diese und andere Fragen zum Umgang mit Darstellungen vonSexualität in den Medien beschäftigen viele Eltern. SiegfriedSchneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien(BLM): "Wir wissen aus zahlreichen Bürgerbeschwerden: Für vieleZuschauer ist es eine Herausforderung oder auch ein Ärgernis, wennsie im Tagesprogramm - beispielsweise ihres Lieblingssenders - mitentsprechenden Inhalten unvermittelt und zusammen mit ihren Kindernkonfrontiert werden."Hier hilft die neue Broschüre von BLM und Aktion JugendschutzBayern "Wie erkläre ich das meinem Kind? Darstellungen von Sexualitätin den Medien" weiter. Sie gibt Eltern und Erziehenden von Kindernbis etwa 12 Jahren verschiedene Anregungen für den Medienalltag, ausdenen sie das für sie Passende auswählen können.Darstellungen von Sexualität in den Medien haben zugenommen,sowohl im Rundfunk als auch im Internet. Heranwachsende sind inunserer mediengeprägten Gesellschaft heute stärker damit konfrontiertals früher. Kinder befinden sich noch in der Entwicklung, das ThemaSexualität macht sie neugierig und sie suchen auch in den Medien nachOrientierung. Manche Darstellungen von Sexualität amüsieren Kinder,andere können für sie schwer einzuordnen sein, sie ängstigen oderverunsichern.Wenn die Medienaufsicht Verstöße gegen den Jugendschutzfeststellt, ergreift sie Maßnahmen gegen die Anbieter. Manchmalverletzen Medieninhalte aber die persönlichen Grenzen von Menschen,ohne dass gegen Gesetze verstoßen wird.Grundsätzlich ist für Kinder wichtig: Ihr Interesse am Thema mussernst genommen werden und sie sollten Antworten auf ihre Fragenerhalten. Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form, ist aber Sacheder Eltern. So kann man entweder kurze Antworten geben - dies reichtKindern oft schon aus - oder die Gelegenheit für einAufklärungsgespräch nutzen. Wem das persönliche Gespräch mit demNachwuchs schwerfällt: Auch altersgerechte Bücher zum Vor- oderSelberlesen sowie CDs und Hörbücher können eine Möglichkeit sein.Diese Tipps und mehr finden sich im Kapitel "Was können Eltern tun?"In weiteren Kapiteln werden wesentliche Entwicklungsstufen vonKindern in Bezug auf Medien und Sexualität aufgezeigt, die Aufgabender Medienaufsicht und der Medienanbieter kurz beleuchtet und diewichtigsten Gesetze zum Thema steck¬briefartig zusammengefasst.Kästen mit Tipps und Hintergrundinformationen erleichtern das Lesen.Ein Stichwortverzeichnis hilft bei der schnellen Suche nach konkretenThemen.Die Broschüre "Wie erkläre ich das meinem Kind? Darstellungen vonSexualität in den Medien - Informationen für Eltern" der BLM und derAktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V. gibt es absofort unter http://ots.de/LvSkTY zum Download. In Bayern kann siezusätzlich kostenfrei als Printversion bestellt werden.Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel.: (089) 638 08-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell