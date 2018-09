Wie erkenne ich einen Schlaganfall?

Berlin (ots) - Der Schlaganfall - auch Hirnschlag genannt - istlaut Robert Koch-Institut die zweithäufigste Todesursache inDeutschland. Überlebt ein Betroffener, hat er oftmals mit dauerhaftenEinschränkungen zu kämpfen. Ob und in welchem Maße diese auftreten,hängt vor allem von einem Faktor ab: Zeit.Schlaganfälle können ganz plötzlich auftreten. AuffälligeBeschwerden zeigen dabei an, dass etwas im Gehirn nicht stimmt. Zudiesen Beschwerden (Symptomen) zählen extreme und plötzlichauftretende Kopfschmerzen, Sprachstörungen oderLähmungserscheinungen. Aber auch taube Körperstellen, Sehstörungenoder Bewusstseinsstörungen können auf einen Schlaganfall hindeuten.Bemerkt man bei sich oder bei anderen diese Symptome, ist schnelleHilfe entscheidend. Denn mit jeder Minute, die vergeht, werden Zellenim Gehirn geschädigt. Meist treten nicht alle Symptome auf. Dennochist es richtig immer den Notarzt zu rufen.Mit den folgenden einfachen Tests kann man einen Schlaganfallinnerhalb kürzester Zeit feststellen. Sie gelten eher für Männer,können aber auch bei Frauen angewendet werden.1. Gesicht: Bitten Sie den Betroffenen zu lächeln. Wenn sich beimLächeln nur ein Mundwinkel nach oben zieht, deutet das auf eineHalbseitenlähmung hin, eines der Symptome bei einem Schlaganfall.2. Arme: Bitten Sie den Betroffenen, beide Arme nach vorn zustrecken und dann die Handflächen nach oben zu drehen. Bei einerLähmung kann die Person nicht beide Arme gleich hoch heben, lässt dieArme wieder sinken oder dreht die Handflächen wieder nach unten.3. Sprache: Bitten Sie den Betroffenen einen einfachen Satznachzusprechen. Wenn die Sprache undeutlich oder abgehackt ist, kanndas ein Zeichen für einen Schlaganfall sein. Es können auchWortfindungsstörungen auftreten.4. Holen Sie so schnell wie möglich Hilfe, indem Sie die 112anrufen.Gelingt den Betroffenen eine dieser drei Aufgaben nicht, bestehtder Verdacht auf einen Schlaganfall. Geben Sie beim Notruf an, dasses sich um einen Schlaganfall handeln könnte.Verhalten im Notfall - Erste-Hilfe-Maßnahmen- Bleiben Sie bei der Person bis Hilfe eintrifft. Beruhigen Siedie Person.- Geben Sie keine Getränke oder Speisen, da der Schluckreflexbeeinträchtigt sein könnte.- Lockern Sie enge Kleidung und achten Sie auf freie Atemwege.- Wenn die Person bewusstlos ist, dann bringen Sie sie in diestabile Seitenlage.- Kontrollieren Sie die Atmung der betroffenen Person. Wenn dieAtmung aussetzt, beginnen Sie mit einer Herz-Druck-Massage.Ursachen eines SchlaganfallsBei 80 bis 85 % der Schlaganfälle handelt es sich laut RobertKoch-Institut um einen sogenannten ischämischen Schlaganfall. Er wirddurch eine Durchblutungsstörung im Gehirn verursacht. Wenn Blutgefäßeverengt oder verschlossen sind, dann können bestimmte Bereiche desGehirns nicht mehr mit ausreichend Blut versorgt werden. In denmeisten Fällen ist der Grund eine Ablagerung in den Arterien(Arteriossklerose) oder ein Blutgerinnsel. Dieses kann aus derHalsschlagader oder auch aus dem Herzen kommen. Im Herz kann es sichdurch Vorhofflimmern oder durch Herzklappenerkrankungen gebildethaben. Die anderen 15 bis 20% der Schlaganfälle werden durchHirnblutungen verursacht. Hirnblutungen entstehen, wenn Arterieninnerhalb des Gehirns zerreißen. Das kann passieren, wenn die Gefäßedurch Bluthochdruck dauerhaft geschädigt wurden. Ist die Blutzufuhrbei einem Schlaganfall komplett unterbrochen, kann das betroffeneHirngewebe innerhalb von 4 bis 10 Minuten absterben. Wenn das Gewebedagegen zum Teil noch durchblutet wird, dann können Gehirnzellen indiesem Bereich überleben. Je schneller eine Behandlung erfolgt, destogeringer sind die Schäden im Gehirn. Bei leichten Schlaganfällenkönnen sich die Schäden auch wieder zurückbilden.Leichte Schlaganfälle oft unbemerktBesonders schwierig sind leichte Schlaganfällen zu erkennen, beidenen die typischen Beschwerden und Ausfallerscheinungen nach kurzerZeit wieder verschwinden. Manchmal sind auch Bereiche des Gehirns vonder Durchblutungsstörung betroffen, die keine oder kaum direkteBeschwerden zur Folge haben. Ein kurzzeitiger, Mini-Schlaganfall wirdauch transitorische ischämische Attacke (TIA) genannt. DieBetroffenen bemerken eine solche Attacke oftmals nicht oder sieführen die Probleme auf andere Ursachen zurück. Unabhängig von derDauer der Symptome wird das Krankheitsbild ärztlich aber alsSchlaganfall eingestuft und muss schnellstmöglich medizinischabgeklärt werden. Denn ein Mini-Schlaganfall kann ein Anzeichen füreinen bevorstehenden größeren Schlaganfall, mit ernsthaftengesundheitlichen Folgeschäden, sein.Stroke Units - Schlaganfall NotdiensteWenn möglich, sollte man bereits beim Absetzen des Notrufs denVerdacht auf einen Schlaganfall und die Symptome schildern. Denn derRettungsdienst kann den Patienten schneller einordnen und ihn in einKrankenhaus bringen, das eine sogenannte Stroke Unit besitzt. StrokeUnits sind auf Schlaganfall-Patienten spezialisierteKlinikabteilungen in denen schnell die notwendigen medizinischenMaßnahmen eingeleitet werden können. In Deutschland gibt es mehr als300 solcher Spezialabteilungen. Die DeutscheSchlaganfall-Gesellschaft und die Stiftung Deutsche SchlaganfallHilfe haben ein gemeinsames Verfahren entwickelt nach dem StrokeUnits zertifiziert werden können. 