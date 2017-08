Wie ergeht es Azubis? DGB stellt Erhebung vor

BERLIN (dpa-AFX) - Wie es Auszubildenden in den Betrieben geht, zeigt an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) eine neue Erhebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).



Der DGB untersuchte zum zwölften Mal die Ausbildungsbedingungen in Deutschland. Am Mittwoch hatte das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass im vergangenen Jahr erneut weniger Jugendliche eine Ausbildung begonnen haben. Im Vergleich zu 2015 sank die Zahl der neu abgeschlossenen Lehrverträge um 1,3 Prozent auf den historischen Tiefstand von rund 510 000./bw/DP/he