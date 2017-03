Wie entwickelt sich die Datagroup SE? (Teil 2)

Liebe Leser,

im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der Datagroup SE am 22. März 2017 gab der Vorstand sowohl einen Ausblick auf das laufende als auch einen Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr. In Teil 2 unseres Berichts geht es um den Ausblick und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2016/2017.

„Sehr positive Entwicklung“ setzt sich fort

Laut dem Datagroup-Vorstand setzt sich die „sehr positive Entwicklung“ im aktuellen Geschäftsjahr weiter fort. Ein besonders nachhaltiges Wachstum erwartet der IT-Dienstleister im Bereich hochmargige Cloud- und Outsourcing-Services. Durch das Wachstum in diesem strategischen Kerngeschäft von Datagroup sowie die Eingliederung der von Hewlett-Packard Enterprise (HPE) übernommenen IT-Experten geht das Unternehmen von einem steigenden Profit aus.

Ergebnis pro Aktie schnellt in die Höhe

Die ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnten die hohen Erwartungen bestätigen: Von Oktober 2016 bis Ende Februar 2017 verzeichnete Datagroup ein Umsatzwachstum um 31% auf 88,7 Mio. Euro, wie die Gesellschaft in der Pressemitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung informiert. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte sogar um 68% auf 8,9 Mio. Euro zu. Einen noch größeren Zuwachs gab es beim Ergebnis pro Aktie, das um satte 122% auf 40 Cent kletterte.

Vorstand erhöht Prognose!

Auf Basis der „sehr guten Geschäftsentwicklung“ hebt die Geschäftsführung ihre Guidance für das Geschäftsjahr 2016/2017 an. Der Vorstand erwartet nun einen Umsatz in Höhe von 210 bis 220 Mio. Euro. Bislang war das Gremium von mehr als 200 Mio. Euro ausgegangen. Beim EBITDA hebt die Geschäftsführung die Prognose von bislang mehr als 20 Mio. Euro auf nun 21,5 bis 22,5 Mio. Euro an.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.