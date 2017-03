Wie entwickelt sich die Datagroup SE? (Teil1)

Liebe Leser,

im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der Datagroup SE am 22. März 2017 gab der Vorstand sowohl einen Ausblick auf das laufende als auch einen Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr. Die wichtigsten Informationen fassen wir in einem zweiteiligen Bericht zusammen. In Teil 1 geht es um den Rückblick auf 2015/2016.

Geschäftsjahr 2015/2016 „überaus erfolgreich“!

Dirk Peters, Chief Operating Officer (COO) des deutschen IT-Dienstleisters, bezeichnete das Geschäftsjahr 2015/2016 (01.10.2015 bis 30.09.2016) in der Pressemitteilung zur Hauptversammlung als „überaus erfolgreich“ für die Datagroup SE. „Wir haben ein starkes zweistelliges Wachstum und ein Rekordergebnis erzielt und gleichzeitig wichtige Weichen für die Zukunft gestellt“, kommentierte Peters. In erster Linie hob er die vielversprechende Umwandlung des Unternehmens in eine Europäische Aktiengesellschaft sowie „die Übernahme von 306 SAP- und Applikationsspezialisten von Hewlett-Packard Enterprise“ hervor.

Des Weiteren betonte Peters die äußerst dynamischen Veränderungen im hiesigen Markt für IT-Services. „Diesen Wandel gestalten wir im Rahmen unserer langfristigen Wachstumsstrategie Datagroup 2020 aktiv und kraftvoll mit“, so Peters.

In Teil 2 wird es um den Ausblick und die Prognose der Datagroup SE für das laufende Geschäftsjahr 2016/2017 gehen.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.