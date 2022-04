Wie du 1.000 % Gewinn mit Aktien erzielst

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

Wenn du auf diesen Artikel geklickt hast, dann träumst du wie so viele davon, mit Aktien möglichst schnell das große Geld zu machen. Warum auch nicht – wer will schon langsam reich werden? Die Rendite eines MSCI World-ETF reicht einfach nicht aus, wenn man mit kleinen Investments zum Multimilliardär werden möchte.

In der Tat gibt es einige Wege, wie du deine Renditechancen mit Aktien deutlich verbessern kannst. Wie sind die Erfolgsaussichten?

Schnell reich werden mit Aktien? Geh mehr Risiko ein!

Der inverse Zusammenhang zwischen Risiko und Ertrag ist uns allen bekannt: Je mehr Risiko wir gehen, desto höhere Gewinnchancen haben wir.

Am Aktienmarkt gilt das gleich in zweierlei Hinsicht. Bestimmt ist dir schon einmal aufgefallen, dass viele Wachstumsaktien stärker schwanken als der Markt. Fällt der MSCI World um 2 %, liegen solche Aktien gerne mal 5 % im Minus. An einem grünen Tag klettern sie dafür umso höher. Da der Aktienmarkt in der Vergangenheit langfristig gestiegen ist, scheinen riskante Aktien (gemessen an einer Kennzahl namens „Beta“, die genau den eben beschriebenen Zusammenhang ausdrückt) schon einmal eine gute Wahl zu sein.

Doch auch bei den unternehmensspezifischen Kursschwankungen, die nicht von der Marktlage abhängen, begegnet uns ein Rendite-Risiko-Zusammenhang. Eine Biotech-Aktie, deren Schicksal von einem einzigen Wirkstoffkandidaten abhängt, kann an einem einzigen Tag um mehrere Dutzend Prozent steigen. Das passiert den Aktien von etablierten, risikoarmen Unternehmen sicher nicht.

Eine 1.000-%-Rendite einzufahren dauert mit einer defensiven Aktie wie Henkel (WKN: 604843) vermutlich länger als mit einem Softwareunternehmen wie Shopify (WKN: A14TJP). Die Shopify-Aktie wiederum wirkt schon fast lethargisch im Vergleich zu so manchem Biotech-Pennystock.

Wenn Risiko ungesund wird

Doch zusammen mit den Renditeaussichten steigt oft auch das Enttäuschungspotenzial. Dann nämlich, wenn der aussichtsreiche Wirkstoffkandidat unserer Biotech-Aktie in einer klinischen Studie scheitert. Henkel oder Shopify geht nicht urplötzlich das Geld aus, während das bei Pennystocks fast schon die Regel ist.

Der Aktienmarkt ist recht gut darin, die Chancen und Risiken von Aktien fair zu bepreisen. Sowohl die hohen Gewinnchancen als auch das Risiko des Scheiterns spiegeln sich also zu jedem Zeitpunkt in den Aktienkursen der Unternehmen wider.

Werde mit Aktien lieber langsam reich

Mehr Risiko lohnt sich also nicht zwangsläufig. Klar, die besten Chancen auf eine schnelle Rendite von 1.000 % hast du mit extrem riskanten Pennystocks. Allerdings sind genau diese Aktien auch deine beste Option, wenn du gerne all dein eingesetztes Geld verlieren möchtest. Letzteres wäre im Übrigen wesentlich wahrscheinlicher.

Daher investiere ich lieber so wie der berühmte Investor Warren Buffett. Er kauft Aktien von großartigen Unternehmen, um an ihrem Gewinnwachstum teilzuhaben. Als er einmal gefragt wurde, warum niemand seinen vergleichsweise einfachen Investmentansatz kopiere, sagte er: „Weil niemand langsam reich werden möchte.“

Von Warren Buffetts Erfolg beim Investieren in Aktien können wir lernen, dass wir Abstand davon nehmen sollten, schnell reich zu werden.

Der Artikel Wie du 1.000 % Gewinn mit Aktien erzielst ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christoph Gössel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Shopify. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2023 $1,140 Calls auf Shopify und Short January 2023 $1,160 Calls auf Shopify.

