Wie dir die 72er-Regel helfen kann, reich zu werden

Die 72er-Regel ist eine einfache Berechnung, die von vielen in der Finanzindustrie herangezogen wird, um zu schätzen, wie lange es dauert, bis sich eine Investition verdoppelt hat — basierend auf der Rendite, die man damit verdient. Dabei dividiert man einfach 72 durch die Rendite, die man erwartet. Das Ergebnis ist eine Schätzung der Anzahl der Jahre, bis sich dieses Geld verdoppelt haben wird.

Obwohl es nicht perfekt ist, ist es eine einfache Rechnung, die viele Menschen tatsächlich im Kopf machen können, insbesondere mit den typischen Renditen, die bei Investitionen zu finden sind. Wenn man zum Beispiel erwartet, 9 % jährliche Rendite auf sein Geld zu verdienen, würde die 72er-Regel besagen, dass es etwa acht Jahre dauern würde, bis sich das Geld verdoppelt hat (72 / 9 = 8). In Wirklichkeit wären es nur ein wenig mehr als acht Jahre — um genau zu sein etwa 8,04 Jahre. Das macht die 72er-Regel zu einer ausreichenden Schätzung, um zumindest damit arbeiten zu können.

Wie man die 72er-Regel für sich nutzen kann

Sobald man weiß, wie lange es dauert, sein Geld zu verdoppeln, kann man herausfinden, wie oft sich das investierte Geld verdoppeln könnte, bis man es anzapfen muss. Zum Beispiel, sagen wir, dass du für den Ruhestand sparst und erwartest, in etwa 24 Jahren in Rente zu gehen. Wenn du 9 % jährliche Rendite auf dein Geld verdienst, wäre laut der 72er-Regel die Schätzung, dass sich dein Geld dreimal verdoppeln würde, bevor du darauf zugreifen musst: 72 / 9 = 8 Jahre um sich zu verdoppeln, 24 / 8 = 3 Verdoppelungsperioden.

Das bedeutet, dass 1.000 US-Dollar, die du jetzt investierst, in 24 Jahren 8.000 US-Dollar wert sein könnten. Nach einer Verdoppelungsphase wären diese 1.000 US-Dollar 2.000 US-Dollar wert. Nach einer zweiten Runde wären die 2.000 US-Dollar 4.000 US-Dollar wert, und nach dem dritten Zyklus wären die 4.000 US-Dollar 8.000 US-Dollar wert.

Wie man sehen kann, je öfter sich das Geld verdoppelt, desto mehr wird jeder US-Dollar, den man investiert, am Ende wert sein. Die folgende Tabelle zeigt, wie viele dieser Verdoppelungszyklen laut der 72er-Regel dein Geld durchlaufen wird, basierend darauf, wie viele Jahre du es liegen lässt und welche Rendite du dabei erzielst.

Verbleibende Jahre 10 % jährliche Rendite 8 % jährliche Rendite 6 % jährliche Rendite 4 % jährliche Rendite 2 % jährliche Rendite 45 6,25 5,00 3,75 2,50 1,25 40 5,56 4,44 3,33 2,22 1,11 35 4,86 3,89 2,92 1,94 0,97 30 4,17 3,33 2,50 1,67 0,83 25 3,47 2,78 2,08 1,39 0,69 20 2,78 2,22 1,67 1,11 0,56 15 2,08 1,67 1,25 0,83 0,42

Diese Tabelle zeigt einen der wichtigsten Gründe auf, frühzeitig zu investieren. Wenn du in der Lage bist, dein Geld für 45 Jahre zu investieren und eine jährliche Rendite von 10 % zu verdienen — was nicht so weit außerhalb des langfristigen Durchschnitts des Marktes liegt — kann sich dein Geld mehr als sechsmal verdoppeln. Das reicht, um 1.000 US-Dollar in 64.000 US-Dollar zu verwandeln. Das würde einen ordentlichen Zuwachs für deinen Rentenfonds bedeuten, und das von einer einmaligen Investition. Aber das ist nur möglich, wenn du früh beginnst.

Lass viele Verdoppelungszyklen für dich arbeiten

Wenn es dir wie den meisten von uns geht, hast du dein Geld, das du investieren möchtest, nicht in riesigen Geldbündeln parat, sondern bekommst es nach und nach mit jedem Gehalt. Jedes Mal, wenn du dein Geld investierst, ist das mehr Geld, das sich für dich verdoppeln kann, etwa so oft wie die 72er-Regel besagt, dass du noch Zeit hast, bis du deinen Rentenfonds anzapfen musst.

Besonders wenn du nicht mit deinem ersten Gehalt zu investieren begonnen hast und noch am Anfang bist, ist jeder kleine Betrag, den du weglegen kannst, hilfreich. Vier Investitionen, die sich zweimal verdoppeln, sind ungefähr so viel wert wie eine Investition mit der gleichen Summe, die sich viermal verdoppelt. Egal, wie weit du schon bist, jede Investition, die du von heute an tätigst, trägt dazu bei, dass deine Zukunft viel sicherer und komfortabler wird.

Also, fange jetzt an und ziehe die 72er-Regel heran, um zu sehen, wie viel jede deiner Investitionen bis zu dem Zeitpunkt, an dem du auf das Geld zugreifen musst, wachsen könnte. Du wärst überrascht, wie groß dein persönlicher Rentenfonds in dieser Zeit werden kann.

Dieser Artikel wurde von Chuck Saletta auf Englisch verfasst und am 17.07.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

