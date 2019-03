Wie digital ist Deutschland? - Machen Sie mit bei der IKT-Befragung 2019!

Finanztrends Video zu



Wiesbaden (ots) - 73 % der Internetnutzerinnen und -nutzerzwischen 16 und 74 Jahren kauften im ersten Quartal 2018 für privateZwecke online ein. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weitermitteilt, lag Deutschland damit deutlich über dem Durchschnitt in derEuropäischen Union (EU) von 58 %. Diese Ergebnisse stammen aus derjährlichen Befragung zur Nutzung von Informations- undKommunikationstechnologien (IKT) in privaten Haushalten, für diewieder freiwillige Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht werden.Die Erhebung wird in allen Ländern der EU durchgeführt. InDeutschland werden dafür rund 12 000 Haushalte gesucht, die ab April2019 an der kurzen amtlichen Befragung teilnehmen. Dabei spielt eskeine Rolle, ob die Haushalte über einen eigenen Computer oderInternetzugang verfügen. Jeder teilnehmende Haushalt erhält alskleines Dankeschön für die Unterstützung eine finanzielleAnerkennung.Interessierte Haushalte können sich beim Statistischen Amt ihresBundeslandes anmelden.Die Erhebung liefert europaweit vergleichbare Angaben unteranderem über Art, Häufigkeit, Zweck, Sicherheitsmaßnahmen sowieBedenken bei der Internetnutzung. Diese Daten sind wichtig, um dieEntwicklung der Digitalisierung in der Gesellschaft abzubilden.Mehr Fakten zur Nutzung von Informations- undKommunikationstechnologien in privaten Haushalten im EU-Vergleichgibt es bei Eurostat. Ergebnisse für Deutschland sind auf derThemenseite des Statistischen Bundesamtes sowie in den Tabellen 63931der Datenbank Genesis-Online verfügbar.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Auskunftsdienst Einkommen, Konsum, Lebensbedingungen,Telefon: + 49 (0) 611 / 75 88 80,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell