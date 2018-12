Wie deutsche Banken den Mitarbeiterschwund besser verkraften (FOTO)

Wiesbaden (ots) -Robotics kann die Wucht der demographischen Welle abschwächen, dieauf die deutschen Banken zurollt. Software-Roboter sind in der Lage,gut ein Drittel der Arbeitsstunden zu übernehmen, die anfallen, wenndie geburtenstarken Jahrgänge nach und nach in den Ruhestand gehen.Das entspricht annähernd 200.000 Arbeitsplätzen. Das ist das zentraleErgebnis einer zweistufigen Expertenbefragung, die die Plenum AGManagement Consulting im September 2018 durchgeführt hat.Wie viele Fachkräfte verlieren die Geldinstitute hierzulande inden kommenden Jahren konkret? Im Jahr 2025 scheiden 15 Prozent derMitarbeiter und damit rund 87.000 "Silver Banker", erfahreneMitarbeiter im Rentenalter, aus dem Arbeitsleben aus. Der Höhepunktder kommenden Jahre wird 2030 erreicht: Sogar 20 Prozent und somit115.000 Fachkräfte gehen dann in Rente. Das liegt daran, dass diegeburtenstarken Jahrgänge der frühen 1960er Jahre zu diesem Zeitpunktam Ende ihres Arbeitslebens ankommen werden. Noch einmal 17 Prozentder Mitarbeiter in Banken scheiden 2035 aus. Das sind etwas mehr als100.000 Personen. Insgesamt verlieren die Geldhäuser damit zwischen2020 und 2035 rund 375.000 erfahrene Kräfte.Software-Roboter übernehmen Arbeitsstunden"Betrachtet jemand nur die Gesamtzahl der ausscheidendenMitarbeiter, ist der Ruf nach massiver Werbung für den Beruf desBankangestellten und umfangreiche Einstellungsinitiativenverständlich, aber grundfalsch", sagt Stephan Schmid, ManagingPartner bei der Plenum AG Management Consulting. "Setzen die Bankennämlich Robotics ein, können sie diesen Verlust an Arbeitskraftbesser auffangen." Nach der Plenum-Untersuchung ist die Technologiein der Lage, 32 Prozent der Arbeitsstunden zu übernehmen, die in denFinanzinstituten anfallen. Das entspricht rund 185.000 Stellen, dienicht neu besetzt werden müssen. "Die Automatisierung ist auch vordem Hintergrund des Fachkräftemangels das Gebot der Stunde", soSchmid.Software-Roboter können in Banken und Sparkassen viel Arbeitübernehmen, die Mitarbeiter heute noch unnötig von Hand erledigenoder die monoton ist. Das gilt insbesondere für die BereicheAbwicklung und Back Office. Den wesentlichen Teil dieser Tätigkeitenerledigt die Robotics-Software ohne Qualitätsverlust, sie verringertsogar die Fehlerzahl, die bei Bankangestellten aus Fleisch und Blutauftritt. Da fade Aufgaben sie nicht langweilen oder ermüden, erhöhtsich im Vergleich zum Menschen zudem die Prozessgeschwindigkeit. "DieBanken müssen sich jetzt mit dem Thema Automatisierung beschäftigen,damit sie nicht schon in naher Zukunft große Schwierigkeitenbekommen, wenn die erste Welle der 'Silver Banker' in Rente geht",sagt Plenum-Partner Schmid.Pressekontakt:Jörg ForthmannFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Straße 3720459 HamburgTel: +49 (0) 40 253185-111Fax: +49 (0) 40 253185-311Mobil: +49 (0) 178 66 11 757E-Mail: joerg.forthmann@faktenkontor.deOriginal-Content von: Plenum AG, übermittelt durch news aktuell