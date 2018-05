Wie bunt Schwarz sein kann: MDR KULTUR zeigt Vielfalt des WGT (FOTO)

Leipzig (ots) -Ein umfangreiches Web-Spezial auf http://mdr-kultur.de/wgt zum 27.Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig beleuchtet die "schwarze Szene".Aktuelle Beiträge gibt es vom 18. bis 21. Mai auch im Radio und imMDR-Fernsehen, u.a. ein "artour Spezial".Der MDR berichtet live und feiert auch in diesem Jahr mit, wenndie "Schwarze Invasion" am Pfingstwochenende die Leipziger wieder inihren Bann zieht.Das MDR KULTUR-Web-Spezial (mdr-kultur.de/wgt) fängt dieschaurig-schöne Atmosphäre des weltgrößten Treffs der "schwarzenSzene" in all ihren Facetten mit Live-Blog, Fotos, Videos, undInterviews ein. Netzreporter sind beim "Viktorianischen Picknick" imClara-Zetkin-Park und bei ausgewählten Konzert-Highlights dabei.Auf mdr-kultur.de/wgt werden faszinierende Protagonistenporträtiert. Wie er den täglichen Umgang mit dem Tod verkraftet undwie er das WGT erlebt, erzählt z. B. der Leipziger Bestatter UdoPortner. Ebenfalls im Interview - der lange in Leipzig beheimateteGrafiker und Illustrator Jan-Erik Mendel, genannt "dasauge". Er lebtseine Leidenschaft für das Dunkle in "Gotikaturen - Goth sei Punk!",Porträts von Szeneanhängern und -größen, aus.Kenntnis der "schwarzen Szene" ist beim Online-Quiz "Goth oderGoethe?" oder dem Memo-Spiel "Welcher Song gehört zu welchemMusiker?" gefragt. Den musikalischen Facettenreichtum des Festivalszeigt eine Song-Chronik aus 27 Jahren WGT-Geschichte. Außerdem kannman im MDR KULTUR-Portal private WGT-Schnappschüsse mittelsFoto-Upload hochladen.Interessierte Userinnen und User finden düstereLiteraturempfehlungen von David Mitchells "Slade House" über GunnarDeckers "Die Fledermaus. Bote der Nacht" bis hin zu "Frankenstein" -Mary Shelleys 1818 erschienenen Horror-Roman mit seinerungewöhnlichen Entstehungsgeschichte. Die mexikanische Malerin IsisRucé spricht über den "Tag der Toten" und die Ausstellung "Dimensionsfrom Mexico", zu sehen im Leipziger Hauptbahnhof.Bereits am Freitag, 18. Mai, zum Festivalauftakt, sucht eineinstündiges Radio-Spezial auf MDR KULTUR ab 18 Uhr nach den Wurzelnder Lust an der Düsternis und erklärt u.a. das Genre Postpunk.Um "Roots of Darkness - den Anfang von Wave und Gothic" geht es im"artour spezial" am Pfingstsonntag, 20. Mai, 22.45 Uhr imMDR-Fernsehen. Der Film taucht ab in das Manchester und das Londonder frühen Achtziger, erzählt mithilfe von Zeitzeugen sowiezahlreichen Original-Aufnahmen vom Weg einer musikalischen Bewegunghin zu einem Weltphänomen, über England weit hinaus. Die Melodien undTexte von damals wie "Love Will Tear Us Apart", "Boys Don't Cry" und"Marian" gehören heute längst zu den Klassikern der Pop-Geschichte.Musikalischer Schwerpunkt 2018 sind Postpunk-Bands, repräsentiertu.a. von "A Projection" aus Schweden", von der britischen Band"Autobahn", der polnischen Band "Undertheskin" und der FrankfurterBand "Suir". Zu den Highlights gehören in diesem Jahr außerdem derdeutsche Performance-Künstler Blixa Bargeld, die chinesische Band"Suld", die französische Dark-Wave-Band "Rosa Crux" oder dasnorwegische Musikprojekt Wardruna. Die Musiker von "All Gone Dead" -die US-amerikanische Death-Rock-Band ist eigentlich seit 2008aufgelöst - geben beim 27. WGT ein exklusives Europa-Konzert. DieDark-Wave-Band "Siglo XX" aus Belgien - nur bis 1991 aktiv - spieltauf dem WGT 2018 ihr weltweit einziges Konzert. Die deutscheGothic-Rock-Band "Still Patient?" feiert mit einem Auftritt inLeipzig ihr 30-jähriges Jubiläum.www.mdr-kultur.de/wgtPressekontakt:MDR, Presse und Information, Margit Parchomenko,Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell