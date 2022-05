Wie bitte? Warren Buffett besitzt jetzt Bitcoin?

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / Euro)



Der von Peter Thiel Anfang des Jahres als Bitcoin-Feind Nummer eins bezeichnete CEO von Berkshire Hathaway, Warren Buffett, besitzt nun dank einer seiner Investitionen eine Beteiligung an Bitcoin. Warren Buffett bezeichnete Bitcoin bekanntlich als „Rattengift“ Was ist da passiert? Im Juni 2021 investierte Berkshire Hathaway 500 Millionen Dollar in die brasilianische Digitalbank Nubank. Buffetts Berkshire Hathaway stockte seine Position in… Hier weiterlesen