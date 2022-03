Wie billig kann die Zalando-Aktie noch werden?!

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Die Zalando-Aktie (WKN: ZAL111) würde ich inzwischen als preiswert bis günstig einstufen. Wobei es natürlich darauf ankommt, welche Kennzahl man betrachtet. Alleine mit Blick auf den Aktienkurs von derzeit ca. 43 Euro erkennen wir jedoch, dass die Aktie seit ihrem Rekordhoch ca. 60 % an Wert eingebüßt hat.

Aber auch das ist relativ. Seit dem Corona-Crashtief hat die Aktie schließlich trotzdem noch mehr als 50 % an Wert generiert. Trotzdem ist die Zalando-Aktie im Moment wieder so im Aktienkurs bewertet wie vor dem Corona-Crash im Februar des Jahres 2020. Ohne Zweifel ist auch das ein bemerkenswerter Vergleich.

Bleibt die Frage: Wie tief kann die Aktie noch fallen? Ich glaube, dass andere Kennzahlen einen entscheidenderen Einblick geben als die Aktienkursentwicklung. Bei derzeit ca. 43 Euro ist diese Ausgangslage jedenfalls schon heute preiswert.

Zalando-Aktie: Kennzahlen, die den Preis zeigen

Vielleicht hilft alleine die Frage, mit welchem Börsenwert Europas größter E-Commerce-Akteur im Bereich Fashion bewertet sein soll. Im Moment liegt die Marktkapitalisierung jedenfalls bei knapp unter 12 Mrd. Euro, was für mich ein sehr preiswertes Bewertungsmaß ist. Alleine im Hinblick auf das langfristig orientierte Marktpotenzial und Prognosen von einem Gross Merchandise Volume von 30 Mrd. Euro bis zum Ende des Jahres 2024.

Aber auch andere Kennzahlen sind inzwischen sehr, sehr preiswert. Selbst bei einem 2021er-Gewinn in Höhe von 234 Mio. Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Moment bei gerade einmal 51,3. Das wirkt zwar weiterhin eher hoch. Allerdings fängt der E-Commerce-Akteur auch gerade erst an, einen Gewinn einzufahren. Der Fokus liegt noch auf den Reinvestitionen in die Qualität des eigenen Geschäfts. Trotzdem: Das kann preiswert sein, schließlich liegt die Marge des Nettoergebnisses gemessen am Gesamtumsatz bei gerade einmal 2,25 %. Ein eher geringer Wert, der selbst bei einer Verdopplung die Bewertung heute preiswert erscheinen lassen könnte. 5 % Nettoergebnismarge wären ebenfalls wenig.

Für mich am aussagekräftigsten ist jedoch das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Die Zalando-Aktie kommt hier im Moment auf einen Wert von gerade einmal 1,15. Damit ist die Aktie für mich bepreist wie eine, die eigentlich kein Wachstum mehr in Aussicht stellt. Oder der breite Markt rückt lediglich die Gewinne in den Vordergrund. Mit einem Kurs-GMV-Verhältnis von sogar unter 1 ist womöglich ein Discount vorhanden.

Viel, viel Pessimismus eingepreist!

Die Zalando-Aktie ist für mich im Moment nach drei Prämissen bepreist: Das Wachstum verlangsamt sich, es gibt kaum Gewinnwachstum und wir sind maximal skeptisch, was das allgemeine Marktumfeld angeht. Dabei klammert der breite Markt vollkommen aus, dass es Wachstum zwischen 12 und 19 % im Geschäftsjahr 2022 und damit ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von sogar unter 1 geben könnte. Sowie, dass der Bereich Fashion im E-Commerce ein klarer Wachstumsmarkt ist.

Auch Gewinnwachstum ist langfristig möglich. Damit ist die Zalando-Aktie für mich heute schon ein echter Hingucker auf einem preiswerten Bewertungsmaß. Das heißt nicht, dass die Aktie nicht noch günstiger werden kann. Die eigentliche Frage ist jedoch: Sollte sie das überhaupt noch …?

Der Artikel Wie billig kann die Zalando-Aktie noch werden?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando.

Motley Fool Deutschland 2022