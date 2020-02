Wie bekannt agile Arbeitsmethoden tatsächlich sind

Düsseldorf (ots) -- Agile Arbeitsmethoden sind in Deutschland schon heutemehrheitlich bekannt- 31 Prozent der Fach- und Führungskräfte nutzen agile Methoden -Führungskräfte häufiger als Fachkräfte- KANBAN, SCRUM und Design Thinking werden am häufigsteneingesetztAgile Arbeitsmethoden gelten als besonders vielversprechender Ansatz, um eindynamisches und kreatives Arbeitsumfeld zu schaffen und somit der zunehmendenKomplexität moderner Arbeit gerecht zu werden. KANBAN, SCRUM und Co. sind dabeifür Fach- und Führungskräfte längst kein Neuland mehr, zeigt eine gemeinsameStudie der Online-Jobplattform StepStone und des Kienbaum Institut @ ISM, derForschungseinrichtung des Beratungsunternehmens Kienbaum. Für die Studie wurden10.000 Fach- und Führungskräfte zur Bekanntheit und Nutzung agiler Arbeitsformenbefragt. Und tatsächlich kennen bereits über zwei Drittel der Führungskräfte undmehr als die Hälfte der Fachkräfte eine oder mehrere agile Methoden.Jeder Dritte setzt auf agile MethodenDie Studie macht deutlich, dass Agilität kein Modethema von Trainern undBeratern ist. Insgesamt 57 Prozent der befragten Fach- und Führungskräfte sindmindestens eine der abgefragten agilen Arbeitsmethoden bekannt. Und die Mehrheit(55 Prozent) derjenigen, die mit agilen Arbeitsformen bereits vertraut sind,setzen diese auch ein. Das heißt, dass insgesamt fast jeder Dritte bereits agileTechniken einsetzt, um den vielfältigen Aufgabenstellungen der digitalenArbeitswelt effizient zu begegnen. Auch in puncto Nutzung gehen Führungskräftevorweg. 42 Prozent der befragten Chefs geben an, bereits auf agileArbeitsmethoden zu setzen. Unter den Fachkräften ist es immerhin jeder Vierte."Die zunehmende Digitalisierung zwingt Unternehmen, schneller aufMarktveränderungen zu reagieren und somit schneller Entscheidungen zu treffen.Agile Arbeitsmethoden können dabei sehr hilfreich sein", sagt StepStone CEO Dr.Sebastian Dettmers. "Doch am Ende werden agile Methoden nur dann zum Erfolgführen, wenn Unternehmen es zulassen und fördern, dass jeder einzelneMitarbeiter frische Ideen entwickelt, Verantwortung übernimmt und eigenständigEntscheidungen trifft. Führungskräfte müssen hierbei vorangehen und ihreMitarbeiter darin aktiv fördern, denn agile Arbeitsmethoden bringen auch andereAnforderungen an die Denk- und Arbeitsweise der Mitarbeiter mit sich."KANBAN und SCRUM besonders relevantDie bekanntesten agilen Arbeitsmethoden sind KANBAN (34 Prozent), SCRUM (32%)und Design Thinking (25%). Etwa 21 Prozent der Befragten nutzen ein sog.Kanban-Board, um parallel anfallende Aufgaben zu reduzieren und zustrukturieren. In einem SCRUM-Team mit wiederkehrenden Arbeitszyklen und klarenRollenprofilen arbeitet etwa jeder Fünfte (18%). Kundenorientierung und neueIdeen stehen beim Design Thinking im Fokus. 15 Prozent der Fach- undFührungskräfte setzen die Methode ein.* "Agile Arbeitsweisen sind sicher nochnicht der Standard in den Unternehmen", sagt Dr. Walter Jochmann,Geschäftsführer bei Kienbaum. "Unsere Ergebnisse aber zeigen, dass Fach- undFührungskräfte sich bereits mit dem Thema auseinandersetzen und offen sind, dieVeränderung als ein wesentliches Merkmal der digitalen Arbeitswelt anzunehmen.Dies muss auf Seiten der Organisationen mit einem erfolgreichen kulturellenWandel einhergehen, um so die Mitarbeiter im agilen und eigenverantwortlichenArbeiten bedarfsgerecht zu unterstützen."*Anteilige Nutzung von KANBAN, SCRUM und Design Thinking derjenigen, dieangegeben haben, mindestens eine Methode zu kennen.Bekanntheit agiler Methoden & Top-Branche- KANBAN: 34%; Automobil: 59%- SCRUM: 32%; IT & Internet: 71%- Design Thinking: 25%; Versicherungen: 40%- Rapid Prototyping: 15%; Automobil: 39%- Customer Journey: 15% Agentur; Werbung, Marketing, PR: 39%- Lean Startup: 13%; Automobil: 20%- Business Model Canvas: 12%; Beratung, Wirtschaftspr., Recht: 22%- Persona: 11%; Agentur, Werbung, Marketing, PR: 23%Die vollständige Studie zum kostenlosen Download sowie die spannendstenErgebnisse multimedial und übersichtlich aufbereitet hier:www.stepstone.de/wissen/agiles-arbeiten/Alle aktuellen StepStone Studien und Informationen rund um Karriere, Gehalt,Recruiting und Arbeitsmarkt kostenfrei, übersichtlich und multimedialaufbereitet unter: www.stepstone.de/wissenÜber die Studie "Agile Unternehmen - Zukunftstrend oder Mythos der digitalenArbeitswelt?"In dieser Studie untersuchen die Managementberatung Kienbaum und dieOnline-Jobplattform StepStone den Veränderungsgrad von Unternehmensstrukturenund die Bedeutung von Agilität im Zuge der Digitalisierung der Arbeitswelt. Fürdie Studie haben StepStone und Kienbaum im ersten Quartal 2019 eineOnline-Befragung durchgeführt, an der rund 10.000 Fach- und Führungskräfteteilgenommen haben.Über StepStoneMit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. StepStone beschäftigt mehr als3.000 Mitarbeiter und betreibt neben www.stepstone.de Online-Jobplattformen inweiteren Ländern. Das 1996 gegründete Unternehmen ist eine Tochter der AxelSpringer SE.Über KienbaumKienbaum ist das älteste familiengeführte Beratungshaus Deutschlands. Mit seinendrei Leistungsbereichen Besetzen-Beraten-Befähigen bietet es einen einzigartigenintegrierten Ansatz zur Management- und Personalberatung. Kienbaum beschäftigtknapp 600 Mitarbeiter in 26 Niederlassungen auf vier Kontinenten.Pressekontakt:StepStone PresseteamTelefon: 0211/93493-5731/-5529E-Mail: presse@stepstone.dewww.stepstone.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/38447/4515812OTS: StepStone.deOriginal-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell