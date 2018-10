Wie die bayerische Staatsregierung gegen Recht und Gesetz verstößt, die Gerichte vorführt - und was Umweltverbände dagegen tun

Berlin (ots) - PresseeinladungDeutsche Umwelthilfe, Green City, BUND Naturschutz in Bayern undder Verkehrsclub Deutschland stellen Stand des Verfahrens gegen dieStaatsregierung wegen Klage auf 'Saubere Luft' in München sowieweitere Beispiele für die Aushebelung des Rechtsstaats vor - DUHberichtet über Stand des Verfahrens zur Zwangshaft gegen denbayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder sowie weitereSpitzenpolitikerSeit Jahren werden die Grenzwerte für den LuftschadstoffStickstoffdioxid (NO2) in München und vielen weiteren bayerischenStädten überschritten. Leidtragende sind die Bürgerinnen und Bürger,die den schmutzigen und krankmachenden Dieselabgasen ausgesetzt sind.Die bayerische Landesregierung weigert sich seit Jahren vehement,ein rechtskräftiges, durch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) 2012erstrittenes Urteil umzusetzen. Den Münchenern wird so nicht nur ihrRecht auf saubere Luft verweigert und ihre Gesundheit gefährdet - dieRegierung stellt sich über das Recht und begeht einen Frontalangriffauf die Demokratie und den Rechtsstaat. Auch auf Bundesebene agiertCSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer in treuer Fortsetzung seinesVorgängers als Gehilfe der Autokonzerne, anstatt den Diesel-Betrug zusanktionieren und zu beenden.In einer Allianz möchten die DUH, der Verein Green City, der BUNDNaturschutz in Bayern und der Verkehrsclub Deutschland kurz vor denLandtagswahlen in Bayern auf die akute Bedrohung des Rechtsstaatsdurch immer dreistere Verstöße der Staatsregierung gegen Umwelt- undVerbraucherschutzrecht aufmerksam machen. Die DUH wird auch den Standdes aktuellen Rechtsverfahrens erläutern, in dem erneut deutlichwird, wie die bayerische Landesregierung versucht, den Rechtsstaatauszuhebeln.Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz undbitten um Anmeldung an presse@duh.de.Datum:Freitag, 12. Oktober 2018 von 10.30 bis 11.30 Uhr.Ort:Trägerkreis EineWeltHaus München e.V.,Schwanthalerstraße 80 RGB, 80336 München, Großer Saal E01Teilnehmer:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH- Prof. Remo Klinger, Rechtsanwalt Kanzlei Geulen & Klinger,Berlin- Richard Mergner, Landesvorsitzender undBundesarbeitskreissprecher Verkehr BUND für Naturschutz Bayern- Andreas Schuster, Leitung Mobilität Green City und Sprecher fürdas Bündnis für saubere Luft in München- N.N., Verkehrsclub Deutschland (VCD) Kreisverband München e.VPressekontakt:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell