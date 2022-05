Wie aus einer hohen Inflation eine Stagflation werden kann

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Wichtige Punkte

Arbeitgeber, die mit schnell steigenden Kosten konfrontiert sind, können sich dazu entschließen, Personal abzubauen, um ihre Lohnkosten unter Kontrolle zu halten.

Verbraucher, deren Kosten schneller steigen als ihre Gehälter, müssen oft harte Entscheidungen treffen, um zahlungsfähig zu bleiben.

Die Kürzungen an beiden Fronten können zu einer wirtschaftlichen Abkühlung führen.

Die wirtschaftliche Lage der USA ist im Moment nicht gut. Die Inflation liegt bei 8,5 %, und die Gesamtwirtschaft schrumpfte im ersten Quartal um 1,4 % im Jahresvergleich. Es braucht zwar zwei Quartale, in denen die Wirtschaft schrumpft, um offiziell eine Rezession auszurufen, aber die Warnzeichen sind bedrohlich.

Unabhängig davon, ob die Wirtschaft in eine offizielle Rezession gerät oder nicht, hat die Kombination aus hoher Inflation und niedrigem Wirtschaftswachstum einen etwas beängstigenden Namen: Stagflation. Stagflation bringt oft alle Arten von Schmerzen mit sich, da die Unternehmen versuchen, ihre Kosten zu senken, während die Verbraucher mit ständig steigenden Preisen konfrontiert werden. Leider kann eine hohe Inflation oft in eine Stagflation übergehen, und der Beginn dieses Trends ist vielleicht schon im Gange.

Entlassungen: Ein wichtiges Zeichen für Kostensenkungen

Es gibt zum Beispiel erste Anzeichen dafür, dass Unternehmen versuchen, ihre Personalkosten zu senken. Die jüngsten Entlassungen bei Robinhood Markets, der Einstellungsstopp bei Meta Platforms und die Kürzungen bei der Ford Motor Company könnten nur die Spitze des Eisbergs der Herausforderungen sein, die auf uns zukommen.

Unternehmen kündigen in der Regel Entlassungen an, wenn sie glauben, dass die Kosten für die Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter höher sind als der Nutzen, den sie daraus ziehen. Wenn die Inflation ansteigt, steigen auch die Kosten für viele Betriebsmittel, und die Beschäftigten beginnen, höhere Löhne zu fordern, um mit ihren eigenen steigenden Kosten Schritt zu halten – und die Unternehmen haben kaum eine andere Wahl, als nach Möglichkeiten zu suchen, ihre Kosten zu senken.

In Zeiten der Inflation bekommen die verbleibenden Mitarbeiter vielleicht eine Gehaltserhöhung, aber diese Erhöhung geht auf Kosten der Arbeit der Kollegen/innen, die das Unternehmen verlassen haben. Und obwohl das Unternehmen durch die geringere Anzahl von Mitarbeitern seine Gesamtkosten senken kann, kann es nicht mehr so schnell wachsen, wie es das sonst getan hätte.

Wenn ein einzelnes Unternehmen eine solche Entscheidung trifft, ist das vielleicht gut für sein kurzfristiges Ergebnis. Wenn Unternehmen in weiten Teilen der Wirtschaft die gleiche Entscheidung treffen, kann dies das Wirtschaftswachstum insgesamt verringern. Diese Stagnation ist der Grund für die „Stagnation“ in dem Begriff „Stagflation“.

Inflation: Harte Konsumentscheidungen erzwingen

Die Art und Weise, wie diese Inflationswelle durch die Wirtschaft tobt, zwingt die Menschen außerdem dazu, harte Entscheidungen zu treffen. Obwohl die Gesamtinflationsrate bei 8,5 % liegt, ist die Inflation bei Lebensmitteln mit 8,8 % noch höher und die Inflation bei Energie liegt bei erstaunlichen 32 %. Die Sache mit den Lebensmitteln und der Energie ist die, dass es zwar oft möglich ist, Energie zu sparen und sich anders zu ernähren, aber das sind letztendlich unvermeidbare Kosten im Leben der Menschen.

Wenn das Gehalt nicht mit den gestiegenen Kosten mithalten kann, muss man sich entscheiden, wofür man seine begrenzten Ressourcen ausgibt. Wenn die Leute gezwungen sind, solche Entscheidungen zu treffen, werden sich die meisten Menschen auf das Wesentliche beschränken – sie behalten die Dinge, die ihnen am wichtigsten sind, und streichen die, die nicht wichtig sind.

Ein Rückgang der Verbrauchernachfrage ist die Definition einer sich abschwächenden Wirtschaft. Anders gesagt: Eine hohe Inflation führt zu Stagnation.

Was kannst du dagegen tun?

Um die Inflation erfolgreich zu überstehen, musst du zunächst sicherstellen, dass deine Finanzen in Ordnung sind. Wenn du deine hoch verzinsten Schulden abbezahlen kannst, dann tilge sie. Wenn du das nicht kannst, überlege dir, wie du deine Schulden zu niedrigeren – und wenn möglich festen – Zinssätzen refinanzieren kannst, und nutze die Schuldenlawinenmethode, um diese Schulden so schnell wie möglich abzubauen.

Um die Schuldenlawinen-Methode anzuwenden, stelle deine Schulden in der Reihenfolge vom höchsten zum niedrigsten Zinssatz auf. Bei allen Schulden außer der mit dem höchsten Zinssatz zahlst du den Mindestbetrag. Bei der Schuld mit dem höchsten Zinssatz zahlst du so viel wie möglich über den Mindestbetrag hinaus, bis sie abbezahlt ist. Dann investierst du das Geld, das du für diese Schuld ausgegeben hast, auf die neue Schuld mit dem höchsten Zinssatz. Wiederhole den Vorgang, bis (fast) alle deine Schulden getilgt sind.

Es kann in Ordnung sein, einige Schulden zu behalten, auch wenn du investierst. Wenn du das tust, solltest du dir darüber im Klaren sein, dass die Schulden eine Verpflichtung bleiben, die du bezahlen musst, auch wenn das Geld sonst knapp ist. Du solltest dir auch darüber im Klaren sein, dass Aktien nicht immer steigen, so dass du vielleicht keine gute Gelegenheit hast, deine Aktien zu veräußern, um deine Schulden zu bezahlen, wenn es hart auf hart kommt.

Sobald du deine Schulden im Griff hast, solltest du einen Notfallfonds in Höhe von drei bis sechs Monaten deiner Ausgaben in bargeldähnlichen Werten anlegen. Das ist besonders wichtig, wenn du aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen in den Unternehmen oder aufgrund von Sparmaßnahmen der Verbraucherinnen und Verbraucher, die ihre Ausgaben reduzieren wollen, deinen Arbeitsplatz verlieren solltest.

In einem inflationären Umfeld solltest du jedoch nicht zu viel sparen, da die Renditen auf Bargeld in der Regel hinter der Inflation zurückbleiben, was bedeutet, dass das Geld mit der Zeit an Wert verliert. Ein Notfallfonds ist als kurzfristige Geldquelle für den Fall der Fälle gedacht, nicht als langfristige, nachhaltige Geldquelle für Ausgaben.

Wenn du deine Schulden unter Kontrolle hast und über einen Notfallfonds verfügst, kannst du investieren, um die Inflation zu übertreffen. Denke daran, dass Investitionen ein langfristiger Prozess sind und es einige Zeit dauern kann, bis der Markt den wahren Wert der Unternehmen, die du kaufst, erkennt.

Fange jetzt an

Eine hohe Inflation und ein langsames Wirtschaftswachstum führen oft zu einer schwierigen Situation am Aktien- und Arbeitsmarkt. Dies könnte deine letzte Chance sein, dich vorzubereiten, also nutze sie, solange du kannst. Wenn du direkt von den negativen Folgen der Stagflation betroffen bist, wirst du froh sein, dass du vorbereitet bist. Wenn du es schaffst, die Stagflation unbeschadet zu überstehen, hast du immer noch eine solide Grundlage für deine Zukunft geschaffen. Also fang jetzt an und verbessere deine finanzielle Flexibilität, damit du alles, was auf dich zukommt, gut überstehen kannst.

