Wie das Zusammenwachsen von Fitness und Gesundheit die Fitnessbranche revolutioniert - seca veröffentlicht Trendreport Medical Fitness

Hamburg (ots) -- Ganzheitliche Selbstoptimierung wird zum Ziel und validierbareErfolge zum Statussymbol- Feminisierung stärkt Einfluss von Frauen. Die Fitnesswelt wirdweiblicher- Globesity und die Body Positivity Bewegung erfordernNeudefinition von Gesundheit und Schönheit- Active Ager leiden vermehrt unter "Boomeritis"(Report zum Download unter www.seca.com/trendreport)Was gesellschaftliche und gesundheitliche Trends wie Selbstoptimierung 2.0,Feminisierung, Active Aging und die Neunormierung des Körpers mit MedicalFitness und Gesundheit zu tun haben und was sie für Fitness-Szene bedeuten,stellt seca im Trendreport Medical Fitness vor. Gemeinsam mit Experten aus derTrend- und Zukunftsforschung, der Sport- und Altersmedizin, der Fitnessbrancheund der Ernährungsberatung beleuchtet der Weltmarkführer für medizinischesMessen und Wiegen wie und warum sich die Anforderungen an die Fitnessbrancheverändern, welche Positionierungsmöglichkeiten sich daraus für Fitness- undGesundheitsanbieter ergeben und warum seca der richtige Partner dafür ist.Trends wie Selbstoptimierung, Feminisierung, Neunormierung des Körpers undActive Aging belegen: Bedeutung von und Nachfrage nach Medical Fitness Konzeptenwachsen: Der ganzheitlichere Gesundheitsanspruch von Frauen, ihr hohesEffizienzbedürfnis beim Training, die aktuelle Body Positivity-Bewegung und diesogenannte "Boomeritis" der Active Ager sind nur einige spannende Schlagwortedes Reports.Chancen und Herausforderungen im Überblick:- Selbstoptimierung 2.0: Studios müssen Mehrwert zu Wearables undYoutube bieten- Feminisierung der Fitnesswelt: Frauen haben ganzheitlichesGesundheitsbewusstsein und fordern Effizienz- Neunormierung des Körpers: Übergewicht und Body Positivityerfordern von Studios neue Bewertungsmaßstäbe von Gesundheit- Active Aging: "Boomeritis" bringt neue Anforderungen an präventivesTraining mit sichWeitere Zahlen, Daten, Fakten und Expertenstimmen finden Sie im Trendreport, denSie kostenlos auf www.seca.com/trendreport downloaden können.Pressekontakt:Anika OttoCommunications ManagerE-Mail: anika.otto@seca.comTel.: +49 40 20 00 00 411www.seca.comStefan BeyerHead of Multi-Channel-MarketingE-Mail: stefan.beyer@seca.comTel.: +49 40 20 00 00 425www.seca.comOriginal-Content von: seca gmbh & co. kg, übermittelt durch news aktuell