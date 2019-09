Wie im Zoogeschäft / Grundbesitzer hielt Hunde, Enten, Gänse, Frettchen und anderes Getier (FOTO)

Berlin (ots) -In einem Wohngebiet darf die Haltung von Kleintieren den Umfangeiner typischen Freizeitbetätigung nicht überschreiten. Maßstabdafür, ob es jemand übertreibt, ist nach Auskunft des InfodienstesRecht und Steuern der LBS der Gesamteindruck, den ein Spaziergängerhätte, der an dem Grundstück vorbeiläuft. (VerwaltungsgerichtStuttgart, Aktenzeichen 2 K 6321/18)Der Fall: Der Eigentümer einer Doppelhaushälfte mit Garten(Grundstücksgröße 850 Quadratmeter) brachte im Laufe der Jahre immermehr Tiere bei sich unter. Zeitweise waren es mehrere Hunde, Enten,Gänse, Hasen, Frettchen, Katzen und Papageien. Das war den Nachbarnentschieden zu viel. Sie wandten sich an die Behörden und forderten,diese "Tierfarm" müsse dringend kleiner werden. Schließlichresultiere daraus eine Geruchs- und Geräuschbelästigung und zudemwürden andere Tiere angelockt.Das Urteil: Dass Menschen in ihren Wohnräumen und unmittelbardaran angrenzend Kleintiere halten, gehöre "zum Inbegriff desWohnens", stellte das Verwaltungsgericht fest. Bei baulichselbstständigen Nebenanlagen auf dem Grundstück (wie Hasenkäfige unddiverse andere Verschläge) sehe das schon anders aus. Das Gericht gabals Merkformel dafür, wann es zu viel wird, die Sicht einesSpaziergängers an. Wenn er bei Betrachtung der ganzen Tiere denEindruck habe, hier wohne ein Hobbytierhalter, sei es nochvertretbar. Wenn er annehmen müsse, es handle sich um den Eigentümereiner Zoohandlung, der immer wieder Tiere bei sich zuhauseeinquartierte, werde die Grenze des Zulässigen überschritten.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell