Wie die Xiaomi-Aktie im 2. Quartal 2020 vom US-China-Streit profitiert und die Apple-Aktie verliert!

Die aktuelle amerikanische Regierung versucht alles, um den Einfluss chinesischer Firmen im eigenen Land zurückzudrängen. So soll vor allem den heimischen Unternehmen wieder mehr Umsatz ermöglicht werden.

Amerikanische Politik führt zu Nachteilen

Nur vergessen die Machthaber dabei, dass amerikanische Großkonzerne immer mehr Umsatz im Ausland erzielen und China weiterhin ein Wachstumsmarkt ist, an dem sie gerne teilhaben würden. Auf diesem wichtigen Markt werden sie jedoch aufgrund der aktuellen Politik zukünftig eher an Einfluss verlieren.

So könnte beispielsweise Apple (WKN: 865985) in China zurückgedrängt werden und dafür einheimische Hersteller das Rennen machen. Sie haben den technischen Vorsprung westlicher Firmen sehr schnell aufgeholt und entwickeln mittlerweile bereits eigene Produkte, die zudem sehr viel günstiger sind. Ein Beispiel ist die Xiaomi (WKN: A2JNY1)-Aktie.

Xiaomi profitiert und expandiert

Nach ihrem Börsendebüt Ende 2018 fiel sie zunächst auf unter einen Euro, um im aktuellen Jahr (2020) bis aktuell auf 2,53 Euro (28.08.2020) zu steigen. Das Unternehmen wurde erst im Jahr 2010 gegründet, beschäftigt mittlerweile fast 19.000 Mitarbeiter und verkauft, ähnlich wie Apple, hauptsächlich Smartphones. Sie trugen Ende Juni 2020 circa 59,1 % zum Gesamtumsatz bei.

Weitere 28,5 % des Umsatzes stammen aus dem Segment Internet of Things und Lifestyle-Produkte, wozu beispielsweise Saugroboter, Fernseher oder auch Laptops gehören. Das dritte Hauptsegment bilden Internet Services wie Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdienste. Sie tragen etwa 11 % zum Umsatz bei.

Während Apple langsam seine Grenzen erreicht, kann Xiaomi noch kräftig wachsen. So hat sich Apples Umsatzwachstumsrate in den letzten fünf Jahren auf 7,31 % reduziert, während sie über zehn Jahre betrachtet bei 21,7 % liegt. Xiaomi hingegen konnte seinen Umsatz seit 2015 mit einer Rate von fast 33 % steigern. Zudem ist das Unternehmen fast schuldenfrei.

Xiaomi mit Gewinnsprung im zweiten Quartal 2020

Im zweiten Quartal 2020 konnte Xiaomi seinen Umsatz nur leicht um 3,1 % steigern. Dafür verbesserte sich jedoch der operative Gewinn um 131,7 % und der Nettogewinn um 129,8 %. Im gesamten ersten Halbjahr 2020 lag der Umsatzzuwachs bei 7,9 %, während sich der operative Gewinn um 30,0 % und der Nettogewinn um 29,3 % verbesserten.

Der Gewinnsprung konnte vor allem über einen vermehrten Absatz von höherpreisigen Premium-Smartphones erreicht werden, die allerdings immer noch deutlich günstiger als Apple-Smartphones sind. Xiaomi gehört mittlerweile zu den Top-4-Smartphoneverkäufern der Welt. Im Juni 2020 nutzten weltweit 343,5 Mio. Menschen Xiaomis Geräte. Dies waren 23,3 % mehr als im Jahr zuvor. Insgesamt sank der Umsatz im Hauptsegment aufgrund der Pandemie dennoch um 1,2 %.

Im Segment Internet of Things stieg die Zahl der Nutzer auf 271 Mio., was gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Zuwachs von 38,3 % bedeutet. Hier verbesserte sich der Umsatz insgesamt leicht um 2,1 %, was ebenfalls auf Pandemieeffekte zurückzuführen ist. Das dritte Segment Internet-Services konnte seinen Umsatz um 29,0 % steigern.

In Europa sind Xiaomis Smartphones ebenfalls beliebt, was eine Absatzsteigerung um 64,9 % belegt. Hier erreichte der Konzern in Bezug auf den Marktanteil das erste Mal die Top 3. Der Auslandsumsatz legte im zweiten Quartal mit 10 % stärker als im Inland zu. Er trägt mittlerweile 44,9 % zum Gesamterlös bei.

Foolishes Fazit

Xiaomi ist ein aufstrebendes Elektronikunternehmen, mit dem zu rechnen ist. Positiv ist zudem, dass der Gründer und Vorstandsvorsitzende Jun Lei 13,9 % der Aktien hält, was zeigt, dass er mit weiteren Erfolgen rechnet.

