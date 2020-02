"Wie Widerhaken der Geschichte": Axel Springer erinnert an vertriebene und ermordete Berliner im ehemaligen Zeitungsviertel (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

Berlin (ots) - Verlegung von Stolpersteinen im Areal des Axel-Springer-Neubausdurch Künstler Gunter Demnig / Bobby Lax schilderte das Schicksal seiner Familie/ Reden von Prof. Monika Grütters, Dr. Felix Klein und Margot FriedländerDas neue Gebäude von Axel Springer am Hauptsitz Berlin ist fertiggestellt. Mitseiner spektakulären Architektur und modernen Arbeitsplatzkonzepten steht dasHaus für die Zukunft des Unternehmens. Die Bedeutung des Ortes aber kann nurbegriffen werden, wenn auch dessen Vergangenheit nicht vergessen wird. AmMittwoch, 26. Februar 2020, fand der Auftakt des Eröffnungsjahres mit einerVeranstaltung statt, die im Bewusstsein um die Verantwortung für dasgeschichtliche Erbe des Ortes steht. Sie erinnerte an jene Menschen, die vor derBarbarei des Nationalsozialismus dort gelebt und gearbeitet haben.Zahlreiche jüdische Familien hatten im ehemaligen Zeitungsviertel ihre Heimat,bis sie von dort vertrieben oder in die Todeslager deportiert wurden. DerKünstler Gunter Demnig, der seit fast 30 Jahren mit seiner Initiative an dieOpfer des Nationalsozialismus erinnert, indem er ihnen ihre Namen zurückgibt,verlegte bei der Veranstaltung die ersten Gedenksteine in der Zimmerstraße vordem Axel-Springer-Neubau. Als Zeichen der Erinnerung und zur Mahnung werden aufden Gehwegen rund um das Areal des neuen Gebäudes im Zuge der Fertigstellung derStraßenarbeiten in den kommenden Monaten insgesamt 87 dieser "Stolpersteine"installiert. Die Namen und Schicksale der Vertriebenen und Ermordeten zeigtbereits jetzt die Microsite des Axel-Springer-Neubaus: http://www.axelspringer-neubau.de/das-fundament/juedische-schicksale/stolpersteine/Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender Axel Springer SE: "Das strahlende,zukunftszuversichtliche neue Verlagsgebäude gründet in den Trümmern derdeutschen Geschichte. An die schrecklichen Schicksale jüdischer Opfer, die aufdiesem Grundstück wohnten, erinnern die Stolpersteine - wie Widerhaken derGeschichte. Der gerade in Deutschland wieder aufflammende Antisemitismus zeigtuns: Wir dürfen im Kampf gegen ihn nicht bei der Erinnerung verweilen, sondernsind verpflichtet, ihm aktiv entgegenzutreten."Auch bei der anschließenden Veranstaltung im 19. Stock des gegenüberliegendenVerlagshochhauses stand das Schicksal der ehemaligen jüdischen Anwohnerinnen undAnwohner des Areals im Mittelpunkt, unter anderem mit einer Filmdokumentationzur Historie des Baugrunds:https://www.youtube.com/watch?v=HqE561wskrU&feature=emb_titleEine der betroffenen Familien war die von Edgar Lax, der mit seinen Eltern inder Zimmerstraße 48b lebte. Nach der Pogromnacht 1938 wurde er von seinen Elternmit einem Kindertransport über Holland nach England geschickt. Edgar Laxüberlebte als Einziger aus seiner Familie. Sein Sohn Bobby Lax schildertewährend der Veranstaltung die Geschichte seiner Familie.Bei der Gedenkveranstaltung sprachen zudem Prof. Monika Grütters,Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung fürKultur und Medien, Dr. Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung fürjüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, sowie dieHolocaust-Überlebende Margot Friedländer.Prof. Monika Grütters, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragteder Bundesregierung für Kultur und Medien: "Viele der von denNationalsozialisten verfolgten Juden wohnten im Berliner Zeitungsviertel.Während sie alles verloren, sahen andere tatenlos dabei zu, boykottiertenjüdische Geschäfte oder schlugen gar Profit aus der Beschlagnahme jüdischerHäuser. Mit den 87 Stolpersteinen, die ab heute hier im Zeitungsviertel verlegtwerden, wollen wir an die verfolgten und um ihr Leben gebrachten Menschenerinnern, ihnen wieder einen Namen und einen Ort der Trauer geben. Es istwichtig, dass wir in unserem Alltag immer wieder aufs Neue 'stolpern' überdiesen unerträglichen Teil der deutschen Geschichte."Dr. Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben inDeutschland und den Kampf gegen Antisemitismus: "Nur im Bewusstsein unsererimmerwährenden Verantwortung können wir eine gute Zukunft gestalten. Durch dieErinnerung an die Opfer, die auf dem Areal des hochmodernen Gebäudes lebten,gibt Axel Springer SE ein hervorragendes Beispiel."Zum Abschluss der von WELT-Redakteurin Eva Sudholt moderierten Veranstaltungübergab Bobby Lax den Koffer mit Erinnerungsstücken seines Vaters an AubreyPomerance, Leiter des Archivs im Jüdischen Museum.Microsite Axel-Springer-Neubau & Filmdokumentationen "DAS FUNDAMENT" und"AUFBRUCH"Aktuelle Informationen und Fotomaterial zum Axel-Springer-Neubau finden Sieunter www.axelspringer-neubau.de. Die Filmdokumentation "DAS FUNDAMENT" widmetsich der Historie zum Baugrundstück und seiner Umgebung. Die Dokumentationzeichnet die Geschichte zahlreicher jüdischer Schicksale auf dem Areal nach undbasiert auf den Recherchen von Sven Felix Kellerhoff, Leitender Redakteur Zeit-und Kulturgeschichte WELT, und Hans-Wilhelm Saure, Chefreporter im BILD-RessortInvestigative Recherche. Der zweite Teil "AUFBRUCH" zeigt, was das neue Haus fürAxel Springer leisten soll, welche Chance es bietet, aber auch, wie es dasUnternehmen herausfordert, sich intensiv mit der Zukunft des Arbeitensauseinanderzusetzen.