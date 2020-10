Wie Warren Buffett mir jetzt hilft, den nächsten Börsencrash zu überleben

Der nächsten Börsencrash kann für viele Investoren durchaus ein prägendes Thema sein. Mit der nahenden US-Wahl, den hohen Bewertungen vieler Indizes und einzelner Aktien und auch der Unsicherheit durch COVID-19 können wir noch immer eine schwierige Marktphase skizzieren. Wobei wir niemals vergessen sollten, dass es zu jeder Zeit Unsicherheit gibt.

Foolishe Investoren wissen gleichermaßen, dass es langfristig entscheidend ist, konsequent zu investieren. Wer versucht, den Markt zu timen, wird möglicherweise Rendite auslassen. Vor allem, da niemand wirklich wissen kann, ob und wann es zu einem Börsencrash kommt.

Falls es für dich jedoch wichtig ist, den nächsten Börsencrash zu „überleben“, nimm dir ruhig Warren Buffett als Vorbild. Das Orakel von Omaha kann dir helfen, jetzt besser und sicherer zu investieren. Mir jedenfalls helfen prägende Kriterien bei der Aktienauswahl, die Warren Buffett stets berücksichtigt.

1. Achte auf günstig bewertete Aktien

Warren Buffett ist ein erfolgreicher Investor. Eines seiner Erfolgsrezepte basiert darauf, günstige Aktien zu identifizieren. Auf die Frage, wie man reich werden kann, antwortete das Orakel von Omaha schließlich, dass man einen Dollar für 50 Cent kaufen soll.

Das kann dir helfen, reich mit Aktien zu werden. Aber auch, den nächsten Börsencrash besser zu überstehen. Bei bereits schon jetzt günstigen Aktien ist die Sicherheitsmarge höher. Das wiederum heißt, dass die Korrektur bei solchen Chancen nicht so stark ausfällt wie bei höher ambitionierten Aktien. Das Potenzial nach unten ist jedenfalls begrenzter. Beziehungsweise bei günstigeren Bewertungen werden preiswerte Aktien eher wieder eingesammelt.

Auch jetzt in den momentan wieder hoch bewerteten Zeiten existieren noch günstige Value-Aktien. Foolishe Investoren könnten, wenn sie einen nächsten Börsencrash befürchten, vermehrt auf solche Möglichkeiten setzen.

2. Achte auf Qualität

Ein zweiter, wichtiger Schritt beim Identifizieren einer wirklich aussichtsreichen Chance ist zudem das Achten auf Qualität. Warren Buffett ist inzwischen kein Value-Investor mehr, auch wenn ihm der Ruf noch immer anhaftet. Im Laufe seiner Investorenkarriere hat Buffett seinen Ansatz mit einer unternehmensorientierten Perspektive verfeinert. Das kann dir ebenfalls helfen, den nächsten Börsencrash zu meistern.

Qualitätsaktien besitzen häufig stabile Geschäftsmodelle, die wiederum stabilere Umsätze und Ergebnisse nach sich ziehen. Das kann ebenfalls ein Sicherheitspuffer sein, der einen Börsencrash erträglicher werden lässt. Oder, ganz konkret, die Volatilität limitiert.

Gemeinsam mit der günstigen Bewertung sind Qualitätsaktien ein ideales Mittel, um sich für den nächsten Börsencrash zu wappnen. Das ist jedoch nicht bloß für eine Korrektur entscheidend, sondern sichert dir auch ein solides Renditepotenzial für die Zeit nach dem Börsencrash.

3. Börsencrash: Langfristig unerheblich

Zu guter Letzt weiß Warren Buffett, dass ein Börsencrash immer mal wieder passieren wird. Es gibt eine tragische Regelmäßigkeit solch extremer Marktphasen. Sogar eine Epidemie hat das Orakel von Omaha früher oder später mal erwartet. Wobei es auch die Sichtweise auf diese „tragische“ Zeit ist, die Warren Buffett von vielen Investoren unterscheidet. Der Starinvestor sieht eine Korrektur und einen Crash schließlich als Chance.

Aber bleiben wir bei einem anderen Thema: Ein Erfolgsrezept von Warren Buffett ist, dass er sich den Luxus erlaubt, über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg zu denken. Da er weiß, dass er bei seiner Aktienauswahl penibel auf Qualität und eine günstige Bewertung geachtet hat, macht ihm eine volatile, kurzzeitige Phase wenig aus.

Das ist etwas, das auch du bei Angst vor einem Börsencrash berücksichtigen solltest: Kurzfristig mögen Marktphasen extrem sein, das ist aus einer langfristig orientierten Perspektive heraus normal. Wenn auch extrem. Mit Qualität, einer günstigen Bewertung und einem langfristigen Gedanken wirst du nachts trotzdem gut schlafen können. Vor allem wenn du weißt, dass die Zeiten wieder besser werden.

Börsencrash? Mach’s wie Warren Buffett

Angst vor dem nächsten Börsencrash? Mit der richtigen, günstigen Auswahl, einem Ansatz, der auf unternehmensorientierter Qualität beruht, und einer langfristigen Perspektive kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Das ist das Erfolgsrezept von Warren Buffett, das auch dir in einer Korrektur helfen kann.

The post Wie Warren Buffett mir jetzt hilft, den nächsten Börsencrash zu überleben appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2020