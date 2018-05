Wie Warren Buffett entscheidet, dass es Zeit ist, eine Aktie zu verkaufen

Warren Buffetts bevorzugte Haltezeit ist — wie er oft erwähnt — für immer. Doch es läuft leider nicht immer so. In Wirklichkeit verkaufen das Orakel von Omaha und sein Team regelmäßig und aus verschiedenen Gründen Aktien. Von den neun bedeutendsten Aktienpositionen im Portfolio von Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) von vor 25 Jahren sind heute nur noch drei vorhanden.

Es gibt jedoch gute und schlechte Gründe, Aktien zu verkaufen. Die Aussagen von Warren Buffett und Berkshire können dir dabei helfen, die richtige Richtung einzuschlagen.

Auf Berkshires Aktionärsversammlung im Jahr 2002 beantwortete Buffett die Frage, wann er eine Aktie verkauft. Damals hatte Berkshire kürzlich Aktien von McDonalds (WKN:856958) und Disney (WKN:855686) verkauft, nachdem das Unternehmen sie untypisch kurz gehalten hatte.

Buffett nannte zwei Hauptgründe, wann er eine Aktie verkauft. Der erste ist, wenn Berkshire das Geld für eine attraktivere Gelegenheit braucht. „Wir würden verkaufen, wenn wir Geld für etwas anderes bräuchten — ich würde ungern etwas schrecklich Billiges verkaufen, um etwas noch Billigeres zu kaufen“, sagte Buffett. Das passiert Berkshire heutzutage nicht allzu oft, schließlich hat das Unternehmen mehr als 100 Milliarden US-Dollar in bar. Doch es kommt vor, und ich werde im nächsten Abschnitt auf ein konkretes, aktuelles Beispiel eingehen.

Der zweite und häufigere Grund, warum Buffett Aktien verkauft, liegt an sich ändernden Fundamentaldaten oder einer sich ändernden Wettbewerbslandschaft. Wie Buffett sagte:

Wir verkaufen wirklich, wenn wir denken, dass wir die wirtschaftlichen Eigenschaften des Unternehmens neu bewerten. Wahrscheinlich hatten wir zum Zeitpunkt des Kaufs einen Blick auf den langfristigen Wettbewerbsvorteil des Unternehmens, und dieser Blick hat sich vielleicht verändert. Das bedeutet nicht, dass wir denken, dass das Unternehmen in eine katastrophale Phase schlittert, oder so etwas. Wir denken, dass McDonald’s eine gute Zukunft vor sich hat, wir denken, dass Disney eine gute Zukunft vor sich hat… Aber wir glauben nicht, dass ihr Wettbewerbsvorteil so stark ist, wie wir dachten, als wir die Entscheidung ursprünglich getroffen haben.