Wie Unternehmen ihre Mitarbeiter auf die Arbeitswelt 4.0 vorbereiten

Berlin (ots) - Studie von Ashoka und McKinsey: Automatisierungsteigert nicht nur Nachfrage nach digitalen Fähigkeiten, sondern auchnach sozialen Kompetenzen - Unternehmen müssen neue Modelle der Aus-und Weiterbildung entwickeln - Lernen von Sozialunternehmern ausaller WeltAutomatisierung und Digitalisierung stellen Unternehmen vor enormeHerausforderungen: Um wettbewerbsfähig zu bleiben, werden sie ganzneue Formen und Inhalte in der Aus- und Weiterbildung ihrerMitarbeiter entwickeln müssen. Dabei wird nicht nur die Nachfragenach digitalen Fähigkeiten steigen, sondern auch nach sozialenKompetenzen. Dies sind die zentralen Ergebnisse einer neuen Studieder gemeinnützigen Organisation Ashoka und der UnternehmensberatungMcKinsey & Company. Ashoka widmet sich weltweit der Förderung vonsozialem Unternehmertum.Neue Modelle der WeiterbildungUnternehmen sollten nach Ansicht der Studienautoren systematischzwischen vier Formen und Inhalten der Aus- und Weiterbildung ihrerMitarbeiter unterscheiden und dafür entsprechende Angeboteentwickeln:- "Upskilling": In allen bestehenden Jobs müssen Mitarbeiter daringeschult werden, neue zur Verfügung stehende Technologienanwenden zu können. Beispiele dafür sind Fabrikarbeiter, die imEinsatz von Robotern oder bei der Nutzung digitalerÜberwachungssysteme geschult werden müssen.- "Digital reskilling": Durch die Digitalisierung entstehen völligneue Anforderungen an IT- oder Technikberufe beispielsweise beiBau und Entwicklung von Robotern, Cloud Computing oder bei derDatenverarbeitung. Hier müssen Unternehmen völlig neueFähigkeiten vermitteln.- "Human reskilling": Da sich die gesamte Arbeitswelt verändert,benötigen Unternehmen Mitarbeiter, die ihre Kollegen auf dieseVeränderungen vorbereiten, sie zum Lernen und Entwickeln neuerFähigkeiten motivieren. Erweitertes Einfühlungsvermögen wirdauch im Umgang mit den Kunden benötigt, deren Vertrauen gewonnenwerden muss und die an neue Angebote herangeführt werden müssen.- "Meta Skills": Selbstorganisation, Führungs-, Anpassungs- undTeamfähigkeit oder Kreativität - diese Fähigkeiten sindgrundsätzlich wichtig, weil lebenslanges Lernen und dieNotwendigkeit, sich auf Veränderungen einzulassen und zubewältigen, für die Arbeitnehmer im Zeitalter derDigitalisierung immer wichtiger werden."Upskilling und Reskilling sind kurzfristige Maßnahmen, mit denenUnternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen müssen, umauf erste Wellen technologischer Veränderungen zu reagieren", sagtMatthias Daub, Co-Herausgeber der Studie und Partner bei McKinsey.Meta Skills hingegen seien langfristig benötigte Fähigkeiten, dieMitarbeiter in die Lage versetzen, sich auch dauerhaft aufVeränderungen einzustellen und sich weiterzuentwickeln.Wie die Vermittlung dieser Fähigkeiten in der Praxis gelingenkann, zeigt die Studie anhand einer Vielzahl von innovativenSozialunternehmern aus dem Ashoka-Netzwerk: Das kanadischeTech-Start-up Bluenove beispielsweise setzt bereits bei vielenGroßunternehmen eine Methode ein, mit der intern in innovativen ForenDebatten über Strategie oder Transformation geführt werden können.Ein niederländischer Ashoka-Fellow hat mit dem Pflegedienst Buurtzorgein extrem erfolgreiches Unternehmen gegründet mit mittlerweile über10.000 Krankenschwestern und 4.000 Pflegekräften. "AlleMitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in rund 900 unabhängigvoneinander arbeitenden Teams organisiert", beschreibt Rainer Hoell,Partner bei Ashoka Deutschland, das Unternehmen. DiesesOrganisationsmodell habe ganz neue Möglichkeiten der Zusammenarbeitund des Wissensaustausches gefördert. Mit Erfolg: Das Unternehmenwurde zum vierten Mal in Folge zu Hollands attraktivstem Arbeitgebergewählt.Die Studie finden Sie zum Download unter: http://ots.de/zQNKefÜber AshokaAshoka ist die erste und weltweit führende Organisation zurFörderung von Social Entrepreneurs (Sozialunternehmer) - Frauen undMänner, die mit innovativen, replizierbaren Konzepten drängendegesellschaftliche Probleme lösen. Die Non-Profit-Organisation wurdeim Jahr 1980 von Bill Drayton in den USA gegründet und ist heute inüber 80 Ländern aktiv. In Deutschland ist Ashoka seit 2003 aktiv. Die Vision von Ashoka ist eine Gesellschaft, in der jeder Einzelne ermutigt und unterstützt wird, zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beizutragen und positiven Wandel zu gestalten - ein Changemaker zu sein.