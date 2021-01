Wie Tor die Internet-Zensur bekämpft!

Als in Weißrussland Unruhen ausbrachen, stießen lokale Benutzer beim Versuch, auf verschiedene Online-Dienste zuzugreifen, auf Hürden. Das Open Observatory of Network Interference (OONI), ein unabhängiges Projekt, das die Internet-Zensur weltweit überwacht, berichtete regelmäßig über Ausfälle sowohl in der Hauptstadt Minsk als auch in der gesamten Republik.

Hinzu kam, dass eine Reihe von ISPs ihren Kunden den Zugang zum Tor-Netzwerk verwehrten, selbst wenn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung